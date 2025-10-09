李대통령 "이스라엘 나포 국민 석방에 외교역량 최대 투입"

이재명 대통령은 9일 한국인 활동가가 탑승한 선박이 가자지구에 접근하다 이스라엘군에 나포된 것을 두고 “우리 국민의 안전 확보 및 신속 석방, 조기 귀국을 위해 국가 외교 역량을 최대한 투입할 것을 지시했다”고 강유정 대변인이 밝혔다.
강 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이 대통령은 어제(8일) 저녁 이스라엘이 나포한 선박에 탑승 중이었던 우리 국민과 관련해 현재 상황과 조치 계획을 보고 받았다”며 이같이 전했다.
전날 한국시간 기준 오전 11시 40분께 가자지구로 향하던 구호선단 11척이 이스라엘군에 나포됐다. 이 선단에는 한국 국적 활동가 김아현 씨도 탑승했다.
이스라엘 외무부는 SNS를 통해 발표한 성명에서 선박과 탑승자들은 안전하며 이스라엘 항구로 이송됐고 곧 추방될 예정이라고 발표했다.
