이재명 대통령, 취임 후 첫 예능…김혜경 여사와 추석특집 '냉장고를 부탁해' 출연

이재명 대통령과 김혜경 여사가 오는 5일 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해' 추석 특집에 출연한다. 취임 이후 예능 프로그램 출연은 이번이 처음이다.

3일 대통령실에 따르면 이 대통령 부부는 추석 명절을 맞아 오는 5일 오후 9시 방송되는 '냉장고를 부탁해'에 출연한다. 방송은 '추석 특집, K-냉장고를 부탁해'라는 주제로 진행된다.

이번 방송에서는 한국의 제철 식재료를 활용해 세계인도 즐길 수 있는 요리를 국내 일류 셰프들의 창의적인 아이디어와 결합해 선보일 예정이다.

이재명 대통령.(사진=공식 인스타그램 캡처)

이 대통령 부부는 'K-푸드 전도사'로서 국내 제철 농수산물과 전통 추석 음식을 소개하고, 평소 즐겨 먹는 한식과 한가위와 관련된 추억을 나눌 예정이다.

이번 방송은 넷플릭스를 통해 동시 송출된다. 대통령실은 "이번 추석 특집 방송을 통해 국민에게는 명절의 따뜻한 정서를 전하고, 글로벌 시청자에게는 음식을 통한 K-컬처의 새로운 매력을 알릴 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.