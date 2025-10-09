전기 슈퍼카도 '페라리 감성' 그대로… 2년간 극한 환경서 완성

[마라넬로(이탈리아)=김재성 기자] "페라리 일레트리카는 혁신적 사고와 기술 창의성이 집약된 결과물입니다. 에너지 관리, 차량 동역학, 냉각 시스템, 패들 시프트, 사운드 모든 부분이 페라리다운 방식으로 재정의됐습니다."

지안마리아 풀겐지 페라리 최고제품개발책임자(CPDO)는 8일(현지시간) 이탈리아 마라넬로 본사에서 개최한 '테크놀로지&이노베이션 워크샵'에서 이 같이 밝혔다.

페라리는 첫 전기 슈퍼카를 내년 상반기에 출시한다. 이날 행사는 신차 출시 전 양산형 전기차 전용 섀시와 핵심 기술을 공개하는 자리다.

지안마리아 풀겐지 페라리 최고제품개발책임자(CPDO)

페라리는 우선 여태껏 없던 브랜드의 첫 전기차를 위해 전용 섀시를 개발했다. 무거운 배터리를 경량화하기 위해 알루미늄 다이 캐스팅 공법을 활용하고, 재활용 알루미늄을 전체 75%까지 활용했다.

지안마리아 풀겐지 CPDO는 "기술 플랫폼(섀시)이 기초라면, 모든 서브시스템을 하나의 오케스트라처럼 조율하는 능력이야말로 새로운 전기 페라리를 진정한 페라리로 만들어 주는 요소"라며 "이것이 베네데토 비냐 최고경영자(CEO)가 언급한 "페라리 드라이빙 스릴'의 본질"이라고 말했다.

페라리는 엔진과 구동축 대신 전기모터를 사용하는 차량을 기계적·전자적 구성요소가 완벽히 통합된 새로운 아키텍처로 정의했다. 이를 위해 2년 이상 도로와 트랙, 얼음과 눈길 등에서 주행테스트를 2년 이상 진행해왔다.

풀겐지 CPDO는 "우리는 종방향, 횡방향, 제동, 그리고 기어 변속 등 차량의 핵심 움직임을 완전히 새롭게 정의했다"며 "그 결과, 우리는 완전히 새로운 전자식 차량 동역학 제어 철학, 즉 풀 액티브 코너 개념을 개발했다"고 말했다.

베네데도 비냐 페라리 최고경영자(CEO)

이는 각 휠에 장착된 전기모터가 독립적으로 작동하는 것이다. 각각의 바퀴가 구동되고 조향되며, 자체 액티브 서스펜션을 갖췄다. 이 모든 시스템은 페라리 독자차량제어유닛(PVCU)이 실시간으로 초당 100회 이상 연산을 수행 및 제어한다.

풀겐지는 "그 결과 이 차량은 운전자의 조작에 단순히 반응하는 것이 아니라, 주행 상황을 예측하고 선제적으로 반응하는 차가 됐다"며 "이를 가능하게 하는 것이 바로 전면 차축 분리 시스템이다"고 강조했다.

또한 푸로산게에 먼저 탑재됐던 3세대 액티브 서스펜션 시스템이 개발돼 새로운 전기차에 탑재된다. 각 바퀴의 수직 하중을 실시간으로 제어하는 서스펜션은 승차감, 코너링, 안정성이 모두 개선됐다.

페라리 일레트리카는 총 다섯개의 주행 모드(마네티노)를 제공한다. 스티어링휠에 양측에 배치된 두개의 다이얼을 통해 주행 모드를 조정할 수 있다. 왼쪽 전기 주행 모드는 레인지, 투어, 퍼포먼스를 선택할 수 있고, 오른쪽은 서스펜션과 차량 동역학을 제어한다. 그는 "조용하고 부드러운 페라리부터 극도로 스포티한 페라리까지 자유롭게 선택할 수 있다"고 설명했다.

페라리 첫번째 전기차 섀시 공개 현장

12기통 사운드로 상징되는 페라리는 내연기관을 모방하는 대신 전기차 시대의 새로운 창조를 택했다. 풀겐지 CPDO는 "페라리를 떠올리면 가장 먼저 '엔진 사운드'를 생각할 것"이라며 "이 소리는 단순한 특징이 아니라, 운전자와 차량이 대화하는 언어"라고 말했다.

이어 "전동화 시대가 오면서 우리는 하나의 결정을 내려야 했다. 내연기관 소리를 모방할 것인지, 새로운 소리를 창조할 것인지였다"며 "페라리 일레트리카의 사운드는 인위적인 효과음이 아닌 기계적·전자기적 진동을 고정밀 센서로 감지해 증폭한다. 소리 합성이 아닌 진짜 소리를 증폭하는 것"이라고 했다.

새로운 페라리 전기차 사운드는 기능성을 강조했다. 일상 주행에서는 조용하면서 고급스러운 정숙성을 유지하지만 스포츠 드라이빙에 들어서면 폭발적인 사운드를 들려준다는 뜻이다.

관련기사

지안마리아 풀겐지 CPDO는 "이 사운드는 기존 내연기관의 모방이 아닌, 전기 스포츠카 시대의 새로운 감성 언어"라며 "이는 단순한 기능이 아니라 페라리의 문화적 진화를 상징한다"고 강조했다.

이어 그는 "이 새로운 아키텍처와 인하우스 부품, 완벽한 시스템 통합을 통해 전기 시대의 진정한 페라리를 완성했다"며 "페라리 일레트리카는 운전의 다섯 감각적 차원을 페라리만의 방식으로 한 단계 끌어올린 모델"이라고 말했다.