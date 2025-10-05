지하주차장서 충전 중이던 벤츠 전기차 화재…차량 3대 불타

경기도 수원시 1천800세대 아파트 지하주차장에서 충전하고 있던 벤츠 전기차가 불이났다.

5일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 8시 4분쯤 경기 수원시 권선구 한 1천800세대 규모 아파트 지하 주차장 1층 주차된 벤츠 전기차에 화재가 발생했다. 불이난 전기차의 세부 모델은 아직 파악되지 않았다.

이날 "전기차에 연기가 난다"는 관리사무소 직원 신고를 받고 출동한 경기소방은 장비 19대와 소방관 57명을 투입해 화재 발생 39분 지난 오전 8시43분께 큰 불길을 잡았다.

5일 오전 8시 4분쯤 경기 수원시 권선구 한 1천800세대 규모 아파트 지하 주차장 1층에 주차된 벤츠 전기차에 화재가 발생한 모습 (사진=경기도소방재난본부 제공)

불은 벤츠 전기차와 주변 차량 등 3대를 태운 뒤 약 2시간 12분 만인 오전 10시 16분쯤 완전히 꺼졌다. 화재로 관리사무소 직원인 50대 A씨가 연기를 마셔 병원으로 이송됐고, 주민 수십여 명이 한때 대피했다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있으며 벤츠 전기차는 화재 당시 충전 중이었던 것으로 알려졌다. 다만 불이 배터리에서 시작된 것인지, 전선이나 충전기 등 다른 요인에 의한 것인지는 확인되지 않았다.

한편 추석 연휴 기간 화재 사고가 잇따라 발생하고 있다. 앞서 오전 5시 35분에는 경기 화성시 향남읍에서 한 레이저 가공 공장에서 헬륨가스에 의한 것으로 추정되는 폭발 사고가 발생했다. 폭발로 인해 공장 2개 동의 벽면 및 지붕이 부서졌으나 인명피해는 발생하지 않았다.

전날 오후에는 전남 완도군 완도읍의 한 상가에서 불이 나 소방 추산 8천3만원 상당의 재산 피해가 났다. 소방당국은 상가 내부에서 토치를 사용하다 부주의로 불이 난 것으로 보고 있다.

소방당국은 명절 연휴 화기 사용이 늘어나고 장기간 집을 비울 경우가 많아 전기제품 전원 차단 등 안전수칙을 지키는 것이 중요하다고 전했다.