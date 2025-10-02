"휴가 신청 해줘"…가온아이 그룹웨어, AI로 이것까지?

협업솔루션 및 서비스형 소프트웨어(SaaS) 전문기업 가온아이가 국내 최대 AI 전시를 찾아 그룹웨어 인공지능(AI) 기능을 선보였다.

가온아이는 9월 30일부터 10월 2일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열린 과학기술정보통신부 주최 'AI 페스타 2025'에 참여해 부스 전시를 진행했다.

가온아이는 2000년 설립 이후 기업·공공·교육·금융 등 산업분야에 다양한 업무 기능을 통합 제공하는 그룹웨어를 공급하고 있다.

가온아이 'AI페스타 2025' 참가

이번 전시에서는 기존 그룹웨어에 AI 기능을 추가하는 것으로 고객사의 업무에 따라 적합한 'AI 솔루션'을 제공하는 것이 특징이다.

특히 가온AI는 주요 기업이 사용하는 마이크로소프트 팀즈와 코파일럿에도 연동 할 수 있어 높은 활용도와 범용성을 갖췄다.

가온AI는 그룹웨어에 최적화된 기능을 제공한다. 예를 들어 사용자가 '휴가 신청'을 할 시 AI가 기업에 맞는 휴가계를 작성해 보여준다. 실제로 시연자가 "내일 연차 신청해줘"라고 입력하자 가온AI는 '휴가 신청 초안'을 보여줬다.

이는 소규모언어모델(SLM), 대규모언어모델(LLM), 검색기반생성(RAG) 등을 바탕으로 업무 목적과 보안 요건에 따라 빠른 응답부터 고도화된 검색형 답변까지 맞춤형으로 제공하는 기술력이 바탕이 됐다.

가온아이 'AI페스타 2025' 참가

가온아이 관계자는 "전자결재, 메일, 일정 등 주요 기능을 모아놓은 그룹웨어에 AI 기능을 더해 업무를 효율적으로 할 수 있도록 제공하고 있다"며 "그룹웨어에 AI를 결합한 케이스는 많지 않아 업계 선도 기업으로서 기술력을 알릴 것"이라고 말했다.

관련기사

가온아이에 따르면 가온아이 그룹웨어는 누적 사용자 300만 이상, 5천곳 이상의 기업을 고객사로 두고 있다. 또한 전체 근무 인원 80%가 전문기술인력으로 구성하는 등 업무 역량에 대한 신뢰를 확보했다.

한편 'AI 페스타 2025'는 과학기술정보통신부가 주최하는 AI 위크의 대표 행사다. 올해 행사는 'AI everything, AI everywhere'를 주제로 하며 국내외 203개 기업, 466개 부스 규모로 진행된다.