'슈퍼카 혁신' 페라리, 12기통 대신 전기모터 선택한 이유

[마라넬로(이탈리아)=김재성 기자] "우리 창립자는 1947년 여러 선택지 중 12기통을 택했습니다. 그는 가능성의 한계를 정의하는 것이 페라리의 사명이라 믿었습니다. 우리는 시장의 리더로서 이름에 걸맞게 '혁신'을 계속해야만 합니다. 핵심은 기술을 통해 감정을 창조하는 것, 그것이 페라리의 본질입니다."

베네데토 비냐 페라리 최고경영자(CEO)는 8일(현지시간) 이탈리아 마라넬로 본사에 위치한 E-빌딩에서 '테크놀로지&이노베이션 워크샵'을 개최하고 내년 상반기 중 공식 공개될 첫 전기차 '페라리 일레트리카'의 양산형 섀시와 핵심 부품을 공개한 자리에서 이 같은 뜻을 밝혔다.

페라리는 지금까지 기술이 브랜드 가치에 걸맞은 최고의 성능을 발휘할 때 전기차를 시장에 내놓겠다는 전략을 유지하고 있다. 페라리는 첫 전기 슈퍼카를 출시하기에 앞서 지금까지 확보한 첨단 기술력을 공개하는 자리를 통해 혁신 브랜드로서 재거듭나겠다는 의지를 전했다.

페라리 첫 전기 슈퍼카의 섀시 모습 (사진=페라리)

페라리 일렉트리카는 2009년 포뮬러1(F1) 하이브리드 기술 개발을 시작으로 쌓아온 페라리의 전동화 기술로 탄생했다. 총 개발 기간은 7년이 걸렸다.

지안마리아 풀겐지 페라리 최고제품개발책임자(CPDO)는 "페라리는 2009년 포뮬러1에서 하이브리드 시스템 연구를 시작해 F399(F1 머신), 라페라리(LaFerrari), SF90 스트라달레를 거쳐 하이브리드 기술을 완성했고, 이제 순수 전기 모델 '페라리 일레트리카'로 그 경험을 확장했다"고 밝혔다.

페라리 일레트리카는 바퀴마다 독립 전기 모터를 탑재해 부스트 모드 시 최대 1천마력 이상의 출력을 발휘한다. 이를 통해 정지 상태에서 시속 100㎞까지 2.5초 만에 도달하는 성능을 갖췄다. 1회 충전 최대 주행거리는 530㎞ 이상으로 예상하고 있다.

특히 페라리는 탄소배출을 최소화하고자 노력했다. 섀시는 75% 재활용 알루미늄으로 제작돼 차 한 대당 6.7톤 CO₂ 배출량을 감축했다. 또한 세계 최대 규모 중공 다이캐스팅 공법을 적용해 경량화와 강성을 동시에 확보했으며 배터리는 차체 하부에 완전히 통합해 충돌 시 안정성을 강화했다.

베네데도 비냐 페라리 최고경영자(CEO)

폴겐지 CPDO는 "모든 핵심 구성품인 전기 모터, 인버터, 배터리는 페라리 본사 내에서 직접 설계 및 생산된다"며 "이는 페라리만의 핸드메이드 기술 철학을 전기차 시대에도 그대로 이어간다는 의미"라고 강조했다.

페라리는 전기차에서도 페라리의 주행감을 구현하기 위해 노력했다. 전후 구동을 완전히 제어하는 e-액슬 시스템을 통해 전자식 토크 벡터링(휠 토크 분배 최적화)을 구현하고, 실리콘 카바이드(SiC) 기반 인버터 '페라리 파워팩'을 적용해 경량화와 전력 효율을 동시에 달성했다.

또한 SK온의 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리셀을 적용한 모듈을 차량 하부에 장착해 총 122kWh 배터리 용량을 확보했다. 에너지 밀도는 305Wh/kg에 달한다. 배터리 냉각에는 3중 냉각판 구조가 적용됐다. 셀 온도를 균일하게 유지해 과열 문제를 예방한다.

페라리 일레트리카는 3세대 48V 액티브 서스펜션을 장착했다. 푸로산게에 적용된 2세대 시스템을 개선한 것이 특징이다. 신형 전기차는 무게중심을 기존 내연기관 모델보다 80㎜ 낮추고, 관성 모멘트는 20% 줄였다. 이를 통해 한층 정교하고 부드러운 주행감을 구현했다.

페라리 첫 전기 슈퍼카에 탑재되는 배터리 모듈. SK온 배터리 셀로 구성됐다. (사진=페라리)

베네데토 비냐 CEO "우리가 페라리 일레트리카를 만드는 이유는 두가지다. 첫째 어떤 기술이라도 올바르게 사용하면 감동을 전달할 수 있다는 것을 증명하기 위한 것"이라며 "두번째는 더 많은 고객이 페라리의 주행 감성을 경험하도록 하기 위한 것"이라고 강조했다.

이어 "오늘은 페라리의 또 다른 역사적 이정표이며 우리는 기술을 통해 감정을 만든다. 페라리 일레트리카는 그 감정의 새로운 형태를 보여줄 것"이라며 "일레트리카는 단순한 전기차가 아니라, '전기 주행이 주는 감정의 정의'를 새로 쓰는 모델"이라고 덧붙였다.

지안마리아 풀겐지 CPDO는 "무엇보다 중요한 점은, 이 차가 단순한 전기차가 아니라 '진정한 페라리'라는 것"이라며 "우리는 성능만이 아니라, 감성·디자인·주행 리듬까지 모두 페라리답게 만들었다. 일레트리카는 전기의 시대에도 '주행의 즐거움'이 무엇인지를 다시 정의했다"고 밝혔다.

지안마리아 풀겐지 페라리 최고제품개발책임자(CPDO)

한편 페라리의 첫 전기차 기술이 공개된 E-빌딩은 2024년 개관했다. 4만2천500제곱미터(m²) 규모의 공장은 내연기관, 하이브리드, 전기차를 모두 생산할 수 있는 다용도 제조 및 조립 허브로 설계됐다. 이를 통해 고객에게 주행 경험을 중심으로 다양한 파워트레인을 제공하겠다는 전략이다.

비냐 CEO는 "1947년 페라리가 시작된 이곳에서 우리는 새로운 E-빌딩을 공개했다. E-빌딩은 단순히 전기(Electric)를 뜻하는 것이 아니라 진화(Evolution), 환경(Environment), 에너지(Energy)를 의미한다"며 "이 건물은 '페라리는 말한 것을 반드시 이행한다'는 철학의 증거"라고 설명했다.

또한 "우리는 이 곳에서 전기차뿐 아니라 내연기관, 하이브리드, 그리고 앞으로의 다양한 파워트레인을 모두 개발할 것"이라며 "페라리는 기술 중립을 믿는다. 고객에게 최고의 주행 경험을 제공할 수 있다면 어떤 에너지원이든 페라리의 감정을 구현할 수 있다면 그것이 우리의 선택이다"고 강조했다.