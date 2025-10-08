작년 지역서 빅5병원 간 환자 11.8% 늘었다

비수도권에서 서울에 있는, 이른바 빅5병원 환자 수가 급증한 것으로 나타났다.

장종태 더불어민주당 의원이 빅5 병원의 진료 데이터를 분석한 결과, 비수도권 환자 수는 지난 2022년 71만2천848명에서 지난해 79만7천103명으로 11.8% 증가했다. 이는 같은 기간 수도권 환자 증가율 4.7%의 2.5 배에 달하는 수치.

또 작년 기준 비수도권 환자의 1인당 평균 진료비는 약 341만 원이었다. 이는 수도권 환자의 255만 원보다 116만 원(51.6%) 높았다.

사진=픽사베이

이는 지방에서 상경하는 환자일수록 중증 질환을 앓고 있을 확률이 높아 고가의 검사나 장기 입원으로 이어지기 때문으로 분석된다. 결국 비수도권 환자들은 높은 진료비와 원정 진료에 따른 교통비와 숙박비까지 이중고를 겪고 있는 셈이다.

장종태 의원은 “수도권과 비수도권의 의료 격차가 더 이상 방치할 수 없는 수준에 이르렀다”라며 “지역 환자들이 높은 진료비뿐만 아니라 교통과 숙박 등 부대 비용으로 고통받는 현실을 정부가 더 이상 외면해서는 안 된다”라고 지적했다.

아울러 “지역 필수의료가 붕괴하면 환자 쏠림은 더 가속화될 것”이라며 “지역거점 병원의 역량을 강화하고 의료 인력을 균형적으로 배치하는 지역완결적 의료체계 구축을 위한 특단의 대책 마련이 시급하다”라고 강조했다.