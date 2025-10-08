당뇨 환자, 10년만 57% 늘어

국내 당뇨 환자가 10년 만에 60% 가까이 급증해 대책이 요구된다.

박희승 더불어민주당 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 당뇨 환자는 지난 2015년 252만5천454명에서 작년 397만1천113명으로 10년 만에 57.2%가 증가했다. 올해 6월 기준 당뇨 환자는 355만8천285명에 달했다.

지난해 당뇨 환자 397만1천113명 가운데 남성은 223만2천449명(56.2%)으로 여성 173만 8천664명(43.8%) 보다 많았다. 연령대별로는 60대가 123만1천531명(31.0%)으로 당뇨 환자의 주 연령층을 차지했다. 20대 미만도 5만3천241명(1.3%)으로 나타났다.

사진=픽셀

작년 총 환자 366만1천753명 중 2형 당뇨 환자 수는 360만9천41명(98.6%)이었다. 1형 당뇨는 5만2천712명(1.4%)으로 집계됐다.

소득분위별로 살펴보면, 1‧2형 당뇨 모두 저소득층 환자의 비율은 높아지지만, 고소득층은 낮아지는 경향을 보였다. 1형 당뇨는 1분위 환자 비율은 2015년 7.4%에서 작년 8.0%로 높아졌지만, 10분위는 19.6%에서 17.9%로 낮아졌다. 2형 당뇨도 같은 기간 1분위 환자 비율은 7.1%에서 9.4%로 높아졌지만 10분위는 21.0%에서 18.9%로 낮아졌다.

질병관리청 국립보건연구원에 따르면, 저소득층은 중·고소득층에 비해 1형 당뇨병 발생 상대 위험도가 2.9배, 2형 당뇨병은 3.7배 증가했다. 특히 1형 당뇨병 발생 위험은 영유아기, 2형 당뇨병 발생 위험은 청소년기에서 가장 많이 증가했다.

박희승 의원은 “당뇨는 여러 합병증을 유발하고 삶의 질을 저하시키는 주요 질환 중 하나”라며 “소아당뇨 등의 실태를 분석하고 소득 격차가 건강 격차로 이어지지 않도록 정부의 적극적인 대책이 필요하다”라고 밝혔다.