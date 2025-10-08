금값 최고치 경신…"내년에 더 오른다"

금 가격이 사상 최고치를 경신했다. 미국 연방정부 셧다운과 프랑스 정치 위기 등으로 안전자산 선호가 커진 영향으로 풀이된다.

8일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 금 가격은 온스당 4천달러에 육박하며 기록을 새로 썼다. 전날(7일)에는 장중 처음으로 4천달러를 돌파하기도 했다.

금값은 올해 들어 사상 최고가를 수차례 갈아치우며 50% 이상 상승했다. 미 정부 셧다운이 2주째 이어지며 핵심 경제지표 발표가 지연되자 연방준비제도(이하 연준)의 금리 인하 경로에 대한 불확실성이 커졌다. 오라클의 최근 보고서 발표 이후 인공지능(AI) 랠리가 과열됐다는 경계심이 확대된 데다, 프랑스 정치 위기와 일본 지도부 교체까지 겹치며 위험 회피 심리가 강해졌다는 분석이다.

(사진=픽사베이)

도널드 트럼프 대통령의 정책 변화가 ‘탈달러’ 흐름을 자극하는 가운데 각국 중앙은행의 매수세도 이어지고 있다. 연준의 지난달 금리 인하 이후 금 연동 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입도 확대됐다. 골드만삭스는 랠리 지속 가능성을 제시하며 2026년 12월 금 가격 전망을 온스당 4천300달러에서 4천900달러로 상향했다.

TD시큐리티즈 바트 멜렉 원자재 전략 글로벌 총괄은 “탈달러화·탈세계화 담론이 금 수요를 자극했다”며 “8월 중순 이후 가파른 상승 폭을 감안하면 단기 이익 실현 가능성도 염두에 둘 필요가 있다”고 말했다.

브리지워터 어소시에이츠 창립자 레이 달리오는 “금은 달러보다 확실히 안전자산에 가깝다”며 “이번 사상 최고 행진은 1970년대 고물가·경기 불안정기를 연상시킨다”고 말했다. 앞서 시타델 창립자 켄 그리핀도 금값 상승이 미 달러화에 대한 불안을 반영한다고 언급했다.

밴티지마켓의 헤베 첸 애널리스트는 “4천달러 돌파는 안전자산 선호 급증뿐 아니라 재정 리스크와 지정학적 긴장 고조 속 '종이자산'에 대한 불신 심화의 결과”라며 “단기적으로는 급등 피로에 따른 조정 가능성이 높다”고 진단했다.

애널리스트들은 중앙은행의 금 매수가 향후 3년간 이어질 것으로 내다보고 있다. 세계금협회가 7월 실시한 설문조사에서도 전 세계 중앙은행 약 95%가 향후 1년 내 글로벌 금 보유량 증가를 전망했다.

한편, 이날 오전 8시49분(싱가포르 기준) 현물 금은 온스당 3천996.11달러로 0.3% 상승했다.