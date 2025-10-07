연휴는 '현재진행형'…컴투스·카카오게임즈 등 남은 휴일 즐길 신작은?

추석 당일은 지났지만, 최장 10일에 달하는 '역대급' 연휴는 아직 한창이다. 귀경길에 오르거나 남은 휴일을 집에서 보내는 이들이 많아지면서, 남은 시간을 채워줄 신작 게임들에 대한 관심이 뜨겁다. 귀성길의 지루함을 달래거나 집에서 여유를 즐기는 ‘방콕족’을 위해, 올가을 주목할 만한 신작 게임 4종을 소개한다.

남은 연휴 기간 동안 깊이 몰입할 게임을 찾는다면 컴투스의 신작 MMORPG ‘더 스타라이트’가 좋은 선택이 될 수 있다. 이 게임은 원작 소설을 기반으로 한 탄탄한 세계관과 고품질 그래픽이 특징으로, 자동 사냥을 지원해 연휴 기간 큰 부담 없이 꾸준한 성장의 재미를 느낄 수 있다.

특히 최신 그래픽을 채용하면서도 2000년대 초반 MMORPG의 감성을 시스템에 녹여내 과거 온라인 게임 팬들의 향수를 자극하며, 아바타 교체만으로 직업을 바꾸는 ‘듀얼 클래스’ 시스템도 갖춰 다채로운 플레이가 가능하다.

컴투스 '더 스타라이트'.

짜릿한 손맛을 느끼고 싶다면 카카오게임즈의 액션 RPG ‘가디스오더’가 제격이다. 이 게임은 자동 전투를 과감히 배제하고 100% 수동 조작을 내세워 콘솔 게임 수준의 플레이 경험을 제공한다.

간편한 조작으로 연타, 회피, 반격(패링) 등 정교한 액션을 즐길 수 있으며, 세 명의 캐릭터를 실시간으로 교체하는 ‘태그 전투’ 시스템으로 전략성을 더했다. 또한, ‘크루세이더 퀘스트’ 개발진이 선보이는 고품질 2D 픽셀 아트는 레트로 감성을 자극하며 보는 즐거움까지 선사한다.

카카오게임즈 신작 모바일 액션 RPG ‘가디스오더’.

연휴 기간 편안한 휴식을 선호하는 이용자들을 위한 방치형 신작들도 눈길을 끈다. 넷마블의 ‘킹 오브 파이터 AFK’는 90년대 오락실을 풍미했던 SNK의 ‘킹 오브 파이터즈’ IP를 기반으로 한 수집형 AFK RPG다.

쿠사나기 쿄, 야가미 이오리 등 원작의 인기 캐릭터들을 수집하는 재미와 함께, 접속하지 않아도 재화가 쌓이는 방치형 시스템을 채택해 스트레스 없이 즐길 수 있다. 원작의 향수를 자극하는 2D 도트 그래픽과 효과음 또한 팬들에게 매력적인 요소다.

넷마블 신작 '킹 오브 파이터즈 AFK'.

웹젠이 대표 IP ‘뮤’를 재해석한 ‘뮤: 포켓 나이츠’ 역시 추천할 만한 방치형 RPG다. 이 게임은 ‘뮤’의 상징인 흑기사, 요정 등 직업 캐릭터를 선택해 육성하는 재미를 살리면서도, 방치형 장르의 특성을 더해 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 했다. 원작의 캐릭터들이 귀여운 SD 캐릭터로 재탄생해 친숙함을 더하며, 별도의 과금 없이도 충분히 플레이할 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.