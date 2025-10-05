[ZD e게임] 카카오게임즈 '가디스오더', 픽셀아트로 구현한 액션의 '손맛'

카카오게임즈는 픽셀트라이브가 개발한 신작 액션 RPG '가디스오더'를 지난달 24일 정식 출시했다. 이 게임은 시장의 주류인 자동 전투 기반 수집형 RPG와 달리, 정교한 도트 그래픽과 수동 조작에 기반한 깊이 있는 액션으로 차별점을 뒀다.

이용자는 멸망이 예정된 세계의 미래를 바꾸기 위한 여정을 떠나게 된다. 이 과정에서 전략적인 전투 시스템과 짜임새 있는 스토리를 경험할 수 있었다.

'가디스오더'의 가장 큰 특징은 단연 시각적 완성도다. '크루세이더 퀘스트' 핵심 개발진이 참여한 만큼, 섬세하게 구현된 픽셀 아트에서는 특유의 레트로 감성을 느낄 수 있었다.

캐릭터와 배경은 물론, UI 아이콘 등 세세한 부분까지 도트 그래픽으로 통일해 몰입감을 높였고, 생생한 캐릭터의 움직임과 표정 연출은 스토리에 대한 집중도를 더하는 것을 확인할 수 있었다.

핵심 재미는 모바일 환경에 최적화된 수동 전투의 '손맛'에서 나온다. 3명의 기사로 팀을 구성해 싸우는 방식은 단순한 캐릭터 교체를 넘어섰다.

특히 적의 공격 타이밍에 맞춰 방어 버튼을 누르면 발동하는 '패링'은 강력한 카운터 공격으로 이어져 전투의 핵심적인 역할을 하는 것을 체감했다. 단순히 공격을 막는 것을 넘어, 적을 무력화하고 공격 기회를 창출하기에 적극적인 활용이 필수적이라는 인상을 받았다.

전투의 정점은 '링크 시스템'이다. 전투 중 링크 게이지가 채워지면 다른 캐릭터를 불러와 동시에 공격을 펼치는 협공이 가능하다. 이를 통해 최대 3명의 캐릭터가 합동 궁극기를 사용하는 등 화려한 연출과 함께 폭발적인 피해를 입히며 짜릿한 쾌감을 맛볼 수 있었다.

이처럼 방어, 회피, 패링을 활용해 공방을 주고받고, 링크 시스템으로 마무리를 하는 전투 구조는 전략적인 플레이를 요구하는 점이 인상 깊었다.

스토리 또한 게임의 깊이를 더하는 요소로 다가왔다. '가디스오더'는 예언의 책 '가디스오더'와 함께 멸망이 확정된 왕국의 미래를 바꾸기 위해 시간을 되돌리는 왕녀 '리즈벳'의 이야기를 담고 있다.

이용자는 메인 퀘스트와 유기적으로 연결된 서브 퀘스트를 따라가며 세계관의 비밀을 파헤치고, 각 인물의 서사를 통해 스토리에 자연스럽게 몰입할 수 있었다. 과거의 멸망을 되풀이하지 않기 위해 미래를 '퇴고'해나간다는 설정은 강한 동기를 부여하기에 충분했다.

전체적으로 '가디스오더'는 픽셀 그래픽이라는 확실한 개성과 수동 조작 기반의 깊이 있는 액션성을 성공적으로 결합한 게임으로 평가할 수 있다. 다만 서비스 초기인 만큼 캐릭터 풀이 넓지 않아 조합의 다양성이 다소 제한적이라는 점은 향후 서비스를 통해 개선해나가야 할 과제로 보였다.

그럼에도 불구하고 짜임새 있는 스토리와 전투 시스템은 장르 팬들에게 새로운 재미를 선사하기에 부족함이 없었다.