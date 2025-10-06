구리 케이블로 5G 통신...미국서 연내 시범 서비스

미국 케이블TV 회사인 차터가 동축케이블(HFC) 기반의 ‘슈퍼셀 5G’ 서비스를 예고했다. 연구실 수준의 개념을 벗어나 연내 필드 테스트를 통한 시범 서비스에 나선다는 계획이다.

통신 전문 외신인 라이트리딩닷컴에 따르면, 차터는 최근 워싱턴D.C.에서 열린 SCTE 테크엑스포에 참여해 HFC 기반으로 5G 트래픽을 운용하는 아키텍처를 시연했다.

차터는 HFC와 광케이블이 하이브리드로 구성된 네트워크에서 초고밀도 5G 슈퍼셀을 구축하겠다는 비전에 따라 케이블랩스, 캐나다의 로저스커뮤니케이션스와 관련 기술을 개발해왔다.

시연된 아키텍처는 미국서 공공 용도를 상업 용도로 민간에 개방한 주파수인 CBRS를 바탕으로 했다. 차터는 CBRS를 통해 이미 MVNO 서비스를 선보이며 비용 절감에 성공하기도 했다.

노키아의 5G 라디오유닛(RU)을 활용해 CBRS에서 트래픽을 HFC 네트워크로 전달한 뒤 테크네틱스(Technetix)가 개발한 시스템을 통해 분산 안테나 시스템으로 이어지는 구조다. 분산유닛(DU) 등은 차터의 모바일 코어망과 직접 연결돼 액세스망 지점마다 중복으고 구축하지 않는 단순 망 설계를 택했다.

차터에서 기술 담당 부사장을 맡고 있는 저스틴 콜웰은 지난 3월 덴버에서 열린 케이블 기술 관련 컨퍼런스에서 “HFC는 매우 광범위하게 깔려 있기 때문에, 적절한 비용으로 몇 가지 구성 요소를 추가하면 HFC를 하나의 거대한 5G 라디오처럼 작동하게 만들 수 있다”고 말했다.

아키텍처까지 공개된 이 기술은 현재 덴버 연구소에서 테스트 단계에 머무르고 있으나 연내 차터의 일부 건물에서 필드 테스트를 진행한다는 방침이다.