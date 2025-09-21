"애플워치가 5G SA 네트워크 확산 이끈다”

애플워치가 5G 단독(SA) 모드의 확산을 이끌고 있다는 소식이다. 대부분의 글로벌 통신사들이 LTE 코어망과 혼용하는 5G 비단독(NSA) 모드에 머무르고 있는데, 미국 통신사들이 애플워치 기능을 위해 SA 모드 상용화를 시작했다는 것이다.

통신 전문 외신매체인 피어스네트워크는 애플과 이메일 인터뷰를 통해 “애플워치 울트라3는 5G 레드캡(RedCap) 사양을 사용하며, 이 사양은 5G SA 네트워크에서단 동작한다”고 전했다.

레드캡은 5G 기반의 IoT 기술 규격으로 대역폭을 줄이고 필요한 만큼의 데이터 전송속도를 보장하면서 다른 IoT 기술과 비교해 5G의 초저지연을 극대화된 점이 특징이다.

아울러 레드캡을 통해 전력 효율성을 높일 수 있는데 애플도 이를 고려했다는 분석이 지배적이다. 웨어러블 디바이스의 배터리 수명을 늘리려 했다는 뜻이다.

애플워치 울트라3 (출처=씨넷)

애플워치 울트라3가 5G SA모드에서만 동작하는 레드캡을 지원하면서 버라이즌과 AT&T가 5G SA 네트워크를 개방하기 시작한 점이 눈길을 끈다.

관련기사

버라이즌과 AT&T는 피어스네트워크와 인터뷰에서 애플워치는 5G 레드캡을 채택한 최초의 소비자용 디바이스로 웨어러블 기술에서의 중요한 도약을 뜻한다며 이를 위한 5G SA 모드를 준비했다고 밝혔다.

피어스네트워크는 “애플이 웨어러블 디바이스의 시장뿐만 아니라 5S SA 네트워크 확산에도 영향을 미쳤다”며 “지난해 SA모드 상용화에 나선 T모바일은 레드캡 서비스에서 경쟁사보다 우위를 점하게 됐고 향후 버라이즌과 AT&T의 SA 네트워크 확장 속도가 시장 경쟁의 변수가 됐다”고 분석했다.