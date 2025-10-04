[ZD e게임] ‘SD건담 지 제네레이션 이터널’, 신규 이용자 위한 반주년 대개편

반다이남코가 서비스 중인 모바일 전략 RPG ‘SD건담 지 제네레이션 이터널’이 서비스 반주년을 맞아 대규모 업데이트를 실시했다. 이번 업데이트는 신규 이용자와 복귀 이용자를 위한 진입 장벽 완화와 풍성한 보상 제공에 초점을 맞추고 있다.

업데이트의 핵심은 새로운 메인 스테이지 추가다. ‘기동전사 건담 유니콘(UC)’과 ‘기동무투전 G건담’의 후반부 시나리오가 새롭게 공개되며 유니콘 건담(각성)과 갓 건담 등 인기 유닛이 UR 등급으로 등장한다.

이들 콘텐츠는 원작의 주요 전투와 명장면을 재현하며 팬들에게는 향수를 신규 이용자에게는 입문 기회를 제공한다.

반다이남코는 이번 반주년을 계기로 향후 로드맵도 함께 공개했다. 오는 10월에는 ‘0083 스타더스트 메모리’ 제2탄, 11월에는 ‘철혈의 오펀스’ 후반부, 12월에는 ‘섬광의 하사웨이’가 순차적으로 추가된다. 이를 통해 시리즈 전반의 서사를 아우르는 방대한 스토리 구성이 완성될 전망이다.

이용자 보상과 이벤트 구성도 주목할 만하다. 반주년 기념 캠페인 기간 중 7일간 로그인하면 6천 다이아 이상을 획득할 수 있으며 퀘스트와 패널 미션을 통해 추가 보상을 받을 수 있다.

더불어 티켓 30장을 모으면 46연속 유닛 뽑기에 도전할 수 있고 UR 등급 유닛 2종이 확정 지급된다. 신규 이용자는 초반 전력 확보가 수월해졌고 복귀 이용자는 기존 계정을 강화할 기회를 얻게 됐다.

이번 업데이트는 전투와 성장 시스템 개선에도 초점이 맞춰졌다. 다양한 신규 유닛이 추가됐으며 일부 시나리오에는 원작 음악이 반영되어 몰입도를 높였다. 또한 에피소드 더빙 범위가 확대되면서 주요 장면의 연출 완성도도 높아졌다.

결과적으로 세계관 확장과 이용자 친화적 보상을 모두 담아냈다는 점이 인상적이다. 특히 UR 확정 보급과 풍성한 로그인 혜택은 신규 이용자의 진입 장벽을 낮추는 결정적 요인으로 작용하고 있다. 이번 반주년 업데이트를 통해 건담 팬뿐 아니라 처음 게임을 접하는 이용자에게 어필하고 있는 셈이다.