"서버실 갇힌 AI는 끝"…산업 현장 뛰어든 피지컬 AI, 생태계 재편 시작

인공지능(AI)이 서버실을 나와 공장과 도시 등 현실 세계로 스며드는 '피지컬 AI' 시대로의 전환이 본격화하고 있다. 가상 데이터 학습에 머물던 기존 AI의 한계를 넘어 산업 생태계 전반을 재편하는 거대한 변혁의 시작이라는 평가다.

5일 업계에 따르면 피지컬 AI는 3차원 공간과 물리 법칙을 학습해 현실에서 보고 행동하는 능력을 갖췄다. 실제로 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 "행동하는 AI 시대가 왔다"고 선언한 것처럼 공장, 물류센터, 도로 등 물리적 공간이 AI의 새로운 작동 무대가 된 상황이다.

정부 역시 피지컬 AI를 AI 경제전쟁의 핵심 격전지로 보고 대규모 투자에 나섰다. 오는 2030년까지 100조원 이상의 부가가치 창출을 목표로 '제조 AX 얼라이언스'를 출범시키고 내년도 예산에 관련 기술 개발비로 4천22억원을 배정했다.

인공지능(AI)이 서버실을 나와 공장과 도시 등 현실 세계로 스며드는 '피지컬 AI' 시대로의 전환이 본격화하고 있다. (사진=챗GPT)

피지컬 AI 구현의 핵심 기반 기술로는 3D 기술이 꼽힌다. AI가 현실 세계에서 효과적으로 작동하려면 정확한 3D 공간 이해가 필수적이기 때문이다. 고품질 3D 시뮬레이션 환경은 AI 모델을 안전하게 학습하고 검증하는 핵심 인프라 역할을 한다.

글로벌 시장에서는 엔비디아가 '코스모스' 월드 파운데이션 모델과 '3D 가우시안 스플래팅' 같은 혁신 기술로 이 분야를 선도하고 있다. 현실과 똑같은 가상 세계를 만들어 AI가 시행착오를 겪으며 학습하는 환경을 제공하는 것이다.

이러한 흐름 속에서 국내에서도 주목할 만한 기술이 등장했다. NC AI의 '바르코 3D'는 텍스트나 이미지로 3D 모델을 자동 생성하는 국내 유일 솔루션으로 4주 이상 걸리던 제작 기간을 10분 내로 단축해 주목을 받고 있다.

'국가대표 인공지능 5대관'에 마련된 NC AI 부스 전경 (사진=장유미 기자)

이 회사는 현재 정부의 산업 AI 전환 프로젝트에서 롯데이노베이트, 포스코DX 등 54개 기업·기관이 참여하는 최대 규모 컨소시엄을 이끌고 있다. 바르코 3D의 빠른 생성 속도가 피지컬 AI 개발에 필수적인 대규모 데이터 확보와 디지털 트윈 구축을 앞당길 것으로 기대된다.

관련기사

더불어 이미 포스코DX는 제조 공정에, 유통업계는 창고 생산성 향상에 피지컬 AI 기술을 적용하고 있다. 국방 분야에서도 AI와 확장현실(XR) 기술을 결합한 가상 훈련이 현실화하는 등 산업 전반으로의 확산이 있는 상황이다.

김정관 산업부 장관은 "로봇 택시 휴머노이드 관련 글로벌 투자가 급증하면서 피지컬 AI는 AI 경제전쟁의 격전지가 되고 있다"며 "제조 AX만이 제조업의 새로운 도약을 위한 유일한 길"이라고 밝혔다.