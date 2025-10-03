추석 귀성길 또 '정체 악몽' 예고…지난해 50시간 밀린 서해안선 구간 어디?

민족 대이동으로 불리는 추석 연휴를 앞두고 해마다 반복되는 고속도로 정체 현상이 올해도 이어질 것으로 보인다.

3일 국회 국토교통위원회 소속 민홍철 의원(더불어민주당·경남 김해갑)이 국토교통부로부터 제출받은 최근 5년간 명절 고속도로 정체 구간 자료를 분석한 결과, 서해안선과 경부선 주요 구간에서 상습적인 정체가 반복되고 있는 것으로 나타났다.

대표적인 정체 구간은 서해안선 당진IC~송악IC 구간으로, 명절 때마다 평균 31시간 정체가 이어지며 전국 상위권에 올랐다.

지난 2022년 설 연휴 첫날 귀성차량으로 정체된 고속도로.(뉴스1 DB)

서평택Jct~서평택IC 구간에서는 2022년 추석 38시간, 2023년 추석 47시간 정체가 발생했고, 서평택IC~포승Jct 구간도 2024년 추석 47시간, 올해 추석에는 16시간 정체가 이어졌다.

특히 지난해 추석에는 서해안선 일직Jct~금천IC 구간에서 50시간 정체가 발생해 최근 5년 내 최장 기록을 세웠다. 올해 설 연휴에도 같은 구간에서 43시간 정체가 발생해 이번 추석 교통 상황에 대한 우려가 커지고 있다.

경부선 역시 충청권을 중심으로 만성적인 정체가 반복됐다. 오산IC~남사진위IC 구간은 2022년 추석 24시간, 2023년 추석 46시간, 2024년 설 28시간 정체가 발생하며 최근 3년 연속 상위 정체 구간에 포함됐다.

또 천안Jct~목천IC 구간에서도 2024년 설 20시간, 2024년 추석 19시간, 2025년 설 18시간 정체가 발생하는 등 주요 관문에서 흐름이 차단됐다.

민홍철 의원은 "명절마다 반복되는 고속도로 정체는 단순한 불편을 넘어 물류 차질과 에너지 낭비로 이어지는 심각한 문제"라며 "실시간 교통정보 제공을 확대하고 차량 분산 유도 정책, 도로 인프라 확충 등을 포함한 종합적 대책이 필요하다"고 강조했다.