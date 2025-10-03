[인사] 공정거래위원회

◇과장급 승진 ▲가맹거래조사팀장 남형우 ◇과장급 전보 ▲홍보담당관 박진석 ▲내부거래감시과장 정신기

