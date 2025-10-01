석화 부진 LG화학, LG엔솔 지분 매각해 2조원 조달

LG화학이 배터리 자회사 LG에너지솔루션 지분을 매각해 약 2조원 규모 유동성 확보에 나선다. 최근 석유화학 업황 부진으로 현금흐름과 재무 건전성 관리 필요성이 커진 데 따른 조치다.
LG화학은 1일 LG에너지솔루션 주식을 활용한 주가수익스와프(PRS) 계약을 체결할 예정이라고 공시했다.
PRS는 기업이 자회사 주식 등을 기초자산으로 하는 파생상품 계약으로, 계약 기간 동안 증권사 등 투자자에게 수수료를 지급하고 주가 변동분에 따른 차액을 정산하는 방식이다.
LG화학은 자회사인 LG에너지솔루션 지분 81.84%를 보유한 최대주주로 이번 PRS 계약의 기초자산은 LG에너지솔루션 보통주 575만주다. 계약 기간은 3년이며, 기준금액은 전일(9월 30일) 종가인 주당 34만7천500원이 적용됐다. 주식 처분에 따른 매각 대금은 11월 3일에 수취할 예정이다.
LG화학은 확보한 자금을 첨단소재, 바이오 등 신성장동력에 투입된 차입금 상환을 통한 재무구조 개선 등 기업가치 제고에 활용할 계획이다.
한편, LG화학은 이번 PRS 계약으로 글로벌 최저한세 발생을 대비한 모회사 지분율을 선제적으로 조정할 수 있게 됐다. 자회사 주식 매각이 완료되면 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분은 기존 대비 약 2.5%가 감소한 79.4%가 될 전망이다.