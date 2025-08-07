LG화학, 필러 호조인데 에스테틱 왜 파나…"신약 개발 집중"

LG화학이 필러를 포함한 에스테틱 사업을 매각하는 배경에 대해 밝혔다.

LG화학은 7일 열린 올해 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "3대 신성장 동력 외에 주력 미래 산업과 시너지가 제한적인 사업에 대해서는 포트폴리오 재점검을 지속해 나가고 있다"며 "생명과학사업본부는 의약품 중심 국내 및 아시아 사업 강화와 글로벌 항암 신약 개발 핵심 역량을 집중하기 위해 에스테틱 사업 매각을 결정하고 추진했다"고 설명했다.

이어 "에스테틱 시장은 미용과 안티에이징 수요 증가로 성장 잠재력을 지닌 분야지만, 새로운 트렌드에 맞춰 적극적인 투자가 필요한 사업 분야기 때문에 에스테틱 분야에서 성장하고자 하는 매수자에 사업을 매각해 양사 모두에 사업적 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다"고 부연했다.

이브아르 필러 (사진=LG화학)

매각 대금은 투자 재원과 차입금 상환 등 재무 건정성 확보에 우선적으로 활용할 계획이다.

추가 인수합병(M&A) 계획을 묻는 질문에 LG화학은 "생명과학사업본부는 아베오 인수로 확보한 미국 현지 항암 사업 강화를 위해 유망 항암물질을 중심으로 후기 임상 과제 도입 인수를 지속 검토하고 있으나, 추가 M&A는 현재까지 확정된 바가 없다"고 선을 그었다.

이어 "오픈 이노베이션과 자체 개발을 통해 항암 신약 파이프라인을 지속 강화해 글로벌 제약사로 도약하고자 하며 동시에 지난해 희귀 비만 치료제 라이센스 아웃 사례와 같이 전략적인 외부 협업을 통해 R&D 자원을 효율적으로 운영하고자 한다"고 덧붙였다.

이날 LG화학은 생명과학사업본부 내 에스테틱 사업을 VIG파트너스 유한책임회사에 2천억원에 양도한다고 공시했다.