앳홈 미닉스, 슬림형 김치냉장고 '더 시프트' 공개

앳홈 가전 브랜드 미닉스는 신제품 미니 김치냉장고 '더 시프트'를 공개하고 오는 12일까지 쿠팡에서 사전예약 판매를 단독 진행한다고 1일 밝혔다.

더 시프트는 폭 360mm 두 뼘의 콤팩트한 사이즈에도 불구하고 대형 김치냉장고 수준의 핵심 기술을 담았다.

정밀한 온도 제어를 위해 직접 냉각 방식을 채택했다. 냉기 순환팬, 듀얼 센서 인버터 온도제어 기술을 적용해 온도 편차를 최소화하여 김치를 최적의 상태로 보관한다.

미닉스 신제품 슬림형 김치냉장고 '더 시프트' (사진=앳홈)

김치는 영하 1도 전후에서 최적의 맛을 유지한다고 알려져 있지만, 일반 냉장고(1~2도)는 김치 중심부까지 동일한 온도를 유지하기 어렵다.

미닉스는 김치 중심 온도를 영하 1도로 맞추기 위해 내부 온도를 영하 1.5~3.5도로 설계하는 '거꾸로 설계'를 적용해 김치 본연의 맛을 오래도록 지킬 수 있도록 했다.

기존 김치냉장고의 단점으로 지적돼 온 성에 발생 문제도 보완했다. 전원 차단 시 녹은 물이 자연 배수되도록 설계해 관리 편의성을 높였다.

백김치부터 묵은지까지 최적 보관 온도를 원터치로 조절하는 3단계 보관 모드, 냉기 유출을 최소화하는 2중 실리콘 패킹 도어, 31dB 저소음 설계 등 기능을 갖췄다.

2~3인 가구에 최적화된 39L 용량으로, 체적 대비 넉넉한 수납력을 갖췄다. 3L 김치통 6개를 보관할 수 있다. 김치 외에도 500ml 캔맥주 최대 48캔과 생수병 최대 40개가 들어간다.

디자인은 미닉스 특유의 슬림하고 세련된 실루엣을 계승했다. 이동식 바퀴를 적용해 좁은 주방에서도 자유로운 배치와 이동이 가능하다. 어떤 인테리어와도 조화를 이루는 모던한 외관도 특징이다.

미닉스 브랜드 관계자는 "더 시프트는 변화하는 라이프스타일에 맞춘 새로운 김치 보관 해법으로 김치 식문화의 기준을 바꾸는 제품이 될 것"이라고 말했다.

미닉스 슬림형 김치냉장고 '더 시프트'는 오는 13일 공식 출시된다.