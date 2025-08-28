앳홈 미닉스, IFA 2025 참가

앳홈 가전 브랜드 미닉스는 글로벌 경쟁력을 다시 한번 입증하고 유럽 진출을 가속화하기 위해 오는 9월 독일 베를린에서 열리는 '베를린 국제가전박람회(IFA 2025)'에 참가한다고 28일 밝혔다.

IFA는 매년 9월 독일 베를린에서 개최되는 유럽 최대 가전 전시회다. 미국 라스베이거스의 국제전자제품박람회(CES), 스페인 바르셀로나의 모바일 월드 콩크레스(MWC)와 함께 세계 3대 전자·IT 전시회로 꼽힌다. 올해 행사는 9월 5~9일(현지시간) 진행된다.

앳홈은 이번 전시에서 가전 브랜드 미닉스를 중심으로 올해 2월 수출 계약을 체결한 이탈리아 가전 유통업체 '마레스'와 함께 대표 제품인 음식물처리기를 선보인다. 전시 부스를 전년 대비 1.5배 확대하고, 대형 음식물처리기 조형물을 설치한다.

앳홈 미닉스 음식물처리기 'IFA 2025' 홍보 영상 (사진=앳홈)

특히 지난 3월 출시한 '더 플렌더 프로'는 미닉스의 최신 기술력을 집약된 모델이다. 이번 전시를 통해 유럽 시장에 첫 공개된다.

더 플렌더 프로는 스마트 센서가 음식물 양과 습도를 감지해 버튼 조작 없이 건조, 분쇄, 살균 과정을 자동 처리한다. 음식물이 없을 경우 절전 모드로 자동 전환된다. 소량 배출 시에는 자동 보관 기능이 작동한다.

또한 최대 130도 고온 건조로 기존 제품 대비 건조 시간을 약 80분 단축했으며, 유해균을 99.999% 제거하는 '하이퍼 건조·살균' 기능과 소음을 완벽히 차단하는 '제로노이즈' 기술도 새롭게 적용했다.

유럽은 환경에 대한 관심이 높고 음식물쓰레기 처리 비용 부담이 큰 편이다. 여기에 소형 주택이 늘어나면서 콤팩트한 미닉스 음식물처리기가 싱크대에 올려두는 카운트탑 제품으로서 성능은 물론 디자인 측면에서 긍정적인 반응을 얻고 있다.

앳홈은 작년 IFA에서 '더 플렌더'를 선보이며 글로벌 시장 진출 가능성을 확인했다. 뛰어난 성능과 합리적인 가격 경쟁력을 인정받아 마레스와 정식 수출 계약을 체결했다.

앳홈은 지난해 성과를 기반으로 유럽 소비자들에게 한층 강화된 음식물처리기 기술력을 선보일 계획이고 글로벌 네트워크를 보다 확장한다는 계획이다.

앳홈 관계자는 "더 플렌더 프로는 유럽 시장에서도 당당히 경쟁할 수 있는 제품"이라며 "음식물쓰레기 처리 비용이 높은 유럽에서 미닉스 음식물처리기의 차별화된 기술력과 제로 웨이스트 솔루션은 강력한 경쟁력이 될 것"이라고 말했다.