복지위, 정지영 현대백화점 대표 등 국감 증인 채택

국회 보건복지위원회가 정지영 현대백화점 대표와 김가연 X(구 트위터)코리아 공공정책총괄 상무 등을 국정감사 증인으로 채택했다.

복지위는 지난 20일 국회에서 전체회의를 열고 2025년도 국정감사 증인·참고인 출석 요구의 건을 의결했다.

복지위는 정 대표에게는 현대백화점의 농약 성분(디노테퓨란) 함유 음료 판매 사건을, 김 상무에게는 자살 유해정보 차단 문제 관련 질의를 진행할 전망이다.

관련기사

정지영 현대백화점 대표이사 사장

이 외에도 ▲김광일 MBK 파트너스 부회장(국민연금의 스튜어드십 코드 이행 및 확대 적용 필요성 점검 관련) ▲김인원 한국건강관리협회장(유전체 데이터 관련) ▲임철환 의료법인 열린의료재단 이사(열린의료재단 불법 사무장병원 수사 관련) 등 증인 11명과 참고인 37명이 채택됐다.

한편 복지위는 오는 14일 국회에서 실시되는 보건복지부, 질병관리청에 대한 국정감사를 시작으로 같은 달 30일 종합감사를 포함해 총 19일간 국정감사를 실시할 예정이다.