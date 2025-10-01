복지위, 정지영 현대백화점 대표 등 국감 증인 채택

국회 보건복지위원회가 정지영 현대백화점 대표와 김가연 X(구 트위터)코리아 공공정책총괄 상무 등을 국정감사 증인으로 채택했다.
복지위는 지난 20일 국회에서 전체회의를 열고 2025년도 국정감사 증인·참고인 출석 요구의 건을 의결했다.
복지위는 정 대표에게는 현대백화점의 농약 성분(디노테퓨란) 함유 음료 판매 사건을, 김 상무에게는 자살 유해정보 차단 문제 관련 질의를 진행할 전망이다.
관련기사
- 정무위, 18일 홈플러스 긴급 현안질의…김병주 MBK 회장은 불참2025.03.17
- 정무위, 국감 증인에 홈플·쿠팡·명륜당·더스윙 등 부른다2025.09.29
- 국회 산자위, 쿠팡·신세계·무신사 대표 국감 증인 채택2025.09.25
- 과방위 국정감사 10월13일부터 열린다...출석증인 92명2025.09.24
이 외에도 ▲김광일 MBK 파트너스 부회장(국민연금의 스튜어드십 코드 이행 및 확대 적용 필요성 점검 관련) ▲김인원 한국건강관리협회장(유전체 데이터 관련) ▲임철환 의료법인 열린의료재단 이사(열린의료재단 불법 사무장병원 수사 관련) 등 증인 11명과 참고인 37명이 채택됐다.
한편 복지위는 오는 14일 국회에서 실시되는 보건복지부, 질병관리청에 대한 국정감사를 시작으로 같은 달 30일 종합감사를 포함해 총 19일간 국정감사를 실시할 예정이다.