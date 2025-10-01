복지위, 정지영 현대백화점 대표 등 국감 증인 채택

농약 성분 함유 음료 판매 관련…김광일 MBK 부회장·김가연 X 상무도 확정

유통입력 :2025/10/01 13:45

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

국회 보건복지위원회가 정지영 현대백화점 대표와 김가연 X(구 트위터)코리아 공공정책총괄 상무 등을 국정감사 증인으로 채택했다.

복지위는 지난 20일 국회에서 전체회의를 열고 2025년도 국정감사 증인·참고인 출석 요구의 건을 의결했다.

복지위는 정 대표에게는 현대백화점의 농약 성분(디노테퓨란) 함유 음료 판매 사건을, 김 상무에게는 자살 유해정보 차단 문제 관련 질의를 진행할 전망이다.

정지영 현대백화점 대표이사 사장

이 외에도 ▲김광일 MBK 파트너스 부회장(국민연금의 스튜어드십 코드 이행 및 확대 적용 필요성 점검 관련) ▲김인원 한국건강관리협회장(유전체 데이터 관련) ▲임철환 의료법인 열린의료재단 이사(열린의료재단 불법 사무장병원 수사 관련) 등 증인 11명과 참고인 37명이 채택됐다.

한편 복지위는 오는 14일 국회에서 실시되는 보건복지부, 질병관리청에 대한 국정감사를 시작으로 같은 달 30일 종합감사를 포함해 총 19일간 국정감사를 실시할 예정이다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
국정감사 국회 보건복지위원회 현대백화점 정지영 X 트위터 김광일 MBK파트너스 증인

