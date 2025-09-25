국회 산자위, 쿠팡·신세계·무신사 대표 국감 증인 채택

정용진 신세계 회장·박대준 쿠팡 대표 등 유통가에서만 6명

유통입력 :2025/09/25 17:30

김민아 기자

국회 산업통상자원중소벤처기업위원회가 쿠팡, 신세계, 무신사, 다이소 등 주요 기업 대표를 국정감사 증인으로 채택했다.

25일 산자위는 이 같은 내용의 2025년 국정감사 실시계획서 및 국정감사 증인·참고인 출석 요구의 건을 의결했다.

산자위는 다음 달 13일부터 산업통상자원부·중소벤처기업부·특허청·대한무역투자진흥공사(KOTRA)·한국전력공사·한국석유공사·중소벤처기업진흥공단 등을 대상으로 국정감사를 진행한다. 종합감사는 오는 24일과 29일에 진행한다.

정용진 신세계그룹 회장

유통업계에서 증인으로 채택된 인사는 ▲박대준 쿠팡 대표 ▲정용진 신세계 회장 ▲조만호 무신사 대표 ▲김기호 아성다이소 대표 ▲이주철 W컨셉 대표 ▲김범석 우아한형제들 대표 등 6명이다.

정용진 회장은 오는 24일 열리는 산업부 등 종합감사에서 증인으로 신청됐다. 정 회장을 상대로 온라인 플랫폼 국내 소비자 정보 보호 실태를 점검할 예정이다.

쿠팡에 대해서는 정산방식과 수수료 공제 구조, 광고 등 전반적인 운영 실태를 점검할 예정이다.

무신사는 플랫폼과 판매자 간 거래 공정성을, 다이소는 중소기업 제품 모방 화장품 출시 불공정 행위 여부를 각각 점검받는다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
