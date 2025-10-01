LG전자 인도법인 이달 14일 상장…최대 1.8조 조달

주당 공모가 약 1만8천원...기업가치 12조원될까

홈&모바일입력 :2025/10/01 12:09

전화평 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

LG전자 인도법인이 오는 14일 상장한다. 조달할 자금은 최대 1조8천억원으로, LG전자는 이를 성장 투자에 사용할 계획이다.

LG전자는 인도증권거래위원회(SEBI)로부터 인도법인의 상장을 최종적으로 승인받아 지분 15% 처분 금액 및 예정 일자를 1일 공시했다.

서울 여의도 LG 트윈타워 (사진=LG전자)

주당 공모가는 1천80루피~1천140루피(약 1만7천~1만8천원)다. 공모가 상단 기준 LG전자가 마련할 자금은 약 1조8천350억원이다.

이 경우 LG전자 인도법인의 상장 후 시가총액은 약 12조원이 된다. 인도 증시에 상장된 월풀 인도법인(약 2조4천억원)과 볼타스(약 7조2천억원) 등 비교기업 대비 높은 수준이다. 한국 증시에 상장된 본사 시가총액과 비슷하다.

LG전자 인도법인은 LG전자의 100% 자회사다. 이번 공모는 신주발행 없이 기존 주주인 LG전자의 구주매출로만 이뤄진다.

LG전자는 이번에 본사로 유입되는 대금을 인수·합병(M&A) 등 미래 성장 투자에 활용하겠다고 밝혔다. 최근 '선택과 집중' 기조에 따라 기업 간 거래(B2B)를 중심으로 사업 포트폴리오를 재편하고 있는 만큼 이 분야에서 투자처를 물색할 것으로 전망됐다.

아울러 일부 자금은 배당과 자사주 매입 등 주주환원에도 사용할 것으로 알려졌다.

관련기사

인도는 14억명 인구와 높은 경제성장률을 바탕으로 빠른 성장이 기대되는 시장이다. 주요 가전 보급률은 냉장고 40%, 세탁기 20%, 에어컨 10%로 잠재력이 큰 것으로 평가받는다.

LG전자는 1997년 인도 시장에 처음 진출한 뒤 현지 완결형 사업 체제를 구축했다. 현재 인도에 2개 생산기지와 51개 지역 사무소, 780여개 브랜드 숍을 운영하고 있다. 남부 스리시티에는 기존 노이다, 푸네 공장에 이은 세 번째 생산기지도 구축하고 있다.

전화평 기자peace201@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
LG전자 인도 인도법인 신주발행 상장 시가총액

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'AI페스타'서 확인한 한국 AI 파워…"세계 최고 향해 뛰자"

차세대 'K배터리' 성패 가를 정책 포인트 두가지

"AI 휴먼에서 도면 자동화까지"…KOSA 선정 21개 AI 혁신 기업 한자리

제조업 자율화 이끄는 '피지컬 AI'…포스코DX는 어떻게 쓰고 있을까?

ZDNet Power Center