LG전자, 인도법인 지분 15% 처분 이사회 결의

LG전자가 이사회를 열고 인도법인 지분 15% 구주 매각을 의결했다. 이사회 결의에 따라 LG전자는 인도증권거래위원회(SEBI)에 최종 증권신고서를 제출할 계획이며 이르면 내달 중 IPO 절차가 마무리될 전망이다.

LG전자는 30일 이사회를 열고 인도법인 지분 15%(1억181만5천859주)를 매각하기로 결정했다고 공시했다. 처분일과 금액은 아직 정해지지 않았다. LG전자는 인도증권거래위원회의 최종 승인 이후 공모가 밴드와 처분예정일자를 다시 공시할 예정이다.

서울 여의도 LG 트윈타워 (사진=LG전자)

앞서 LG전자는 지난해 12월 상장예비심사서류를 제출하며 상장 준비를 본격화하고 올 3월 인도증권거래위원회로부터 상장 예비승인을 받은 바 있다. 당초 이르면 상반기 중 상장이 진행될 것이라는 예상도 있었지만, 4월 말 인도 증시를 포함한 글로벌 시장 변동성 등을 고려해 상장 일정에 신중을 기해 왔다.

LG전자 인도법인 상장은 신주발행 없이 지분 15%를 매각하는 구주매출로, 조달 금액이 100% 본사로 유입되는 방식이다. 이자비용 등 금융 리스크 없이 대규모 현금 조달이 가능해 큰 폭의 재무건전성 개선을 기대할 수 있다.

최근 현지 매체 등이 예상하는 공모 규모는 1천150억 루피(한화 약 1조8천억원) 수준으로 LG전자 2분기 말 별도 기준 현금 및 현금성자산 1조 1천억원을 훌쩍 넘어서는 규모다.

IBK투자증권 김운호, 강민구 연구원은 지난 18일 발간한 기업분석 보고서에서 “4분기는 비수기이지만 인도법인 상장으로 현금흐름 대폭 개선이 기대된다”고 말한 바 있다. 앞서 올 2월 국제신용평가기관 무디스(Moody’s) 역시 “향후 LG전자 인도법인 기업공개가 회사 재무지표를 더욱 강화하는 요인이 될 것”이라 언급한 바 있다.