[단독] 앤트로픽, 韓 인력 1호 채용…아시아 공략 '시동'

앤트로픽이 올해 한국 법인 설립을 마친 데 이어 국내 핵심 인력을 처음으로 영입하며 본격적인 시장 공략에 나선다.

1일 업계에 따르면 앤트로픽은 최근 국내에서 아시아태평양(APAC) 지역 스타트업 파트너십 총괄직을 선임했다. 이미 이 회사는 올해 '앤트로픽코리아 유한회사' 사명으로 법인 등기를 마치고 서울 강남에 사무실을 마련한 것으로 알려졌다.

이번 인력 충원은 법인 설립 이후 국내 사업을 본격화하기 위한 첫 행보다. 앤트로픽은 현재 공석인 국내 지사장 선임 절차도 계속 진행하며 조직 구성을 서두르고 있는 것으로 전해졌다.

(사진=앤트로픽)

경쟁사 오픈AI 역시 지난 5월 국내 법인을 세우고 강남 테헤란로에 사무실을 마련해 'AI 양대산맥'의 본격적인 한국 시장 주도권 경쟁이 예고된다.

앤트로픽은 국내 시장을 거점으로 아시아 지역에서 보다 많은 스타트업과 개발자를 지원하며 AI 생태계 확장에 박차를 가할 계획이다.

업계 관계자는 "최근 일본 지사장도 부임하는 등 앤트로픽이 아시아태평양 지역에서의 존재감을 점차 키워나가고 있다"고 밝혔다.