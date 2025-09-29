앤트로픽, 구글 출신 거물 앞세워 글로벌 영토 확장…매출 2년 만에 57배 '퀀텀점프'

앤트로픽이 구글 클라우드와 세일즈포스 출신 핵심 인사를 영입해 글로벌 엔터프라이즈 인공지능(AI) 시장 패권 장악에 착수했다.

29일 앤트로픽 블로그에 따르면 이 회사는 크리스 시아우리를 인터내셔널 총괄(Managing Director of International)로 선임했다. 시아우리 신임 총괄은 구글 클라우드 유럽·중동·아프리카 사장(EMEA)과 세일즈포스 EMEA 총괄 부사장 등을 역임한 글로벌 테크 비즈니스 전문가다.

앤트로픽의 성장세는 폭발적이다. 지난해 초 8천700만 달러(한화 약 1천100억원)이던 연간 환산 매출은 지난 8월 기준 50억 달러(한화 약 6조7천억원)를 넘어섰다. 최근에는 1천830억 달러(한화 약 247조 원)의 기업 가치를 인정받아 130억 달러(한화 약 17조5천억원) 규모의 시리즈F 투자 유치에도 성공했다.

기업 고객 수는 2년 전 1천 개 미만에서 현재 30만 개 이상으로 300배 넘게 급증했다. 특히 전체 소비자 클로드 사용량의 약 80%가 미국 외 지역에서 발생할 정도로 해외 수요가 폭발하고 있다. 한국, 호주, 싱가포르 등에서는 1인당 사용량이 미국을 추월했다.

앤트로픽은 이번 인사를 기점으로 글로벌 사업 확장에 속도를 낸다. 아일랜드 더블린과 영국 런던에서 100명 이상을 신규 채용하고 일본 도쿄에 첫 아시아 지사를 공식 개소한 상태다. 폴 스미스 최고 상업 책임자(CCO)를 중심으로 유럽 아시아 미주를 담당하는 지역별 리더십 그룹도 구축했다.

글로벌 주요 기업들은 이미 클로드를 핵심 업무에 도입해 가시적인 성과를 내고 있다. 세계 최대 국부펀드인 노르웨이 NBIM은 생산성을 20% 끌어올렸고 덴마크 제약사 노보 노디스크는 10주 이상 걸리던 임상 문서화 시간을 단 10분으로 줄이는 데 성공했다.

국내에서는 SK텔레콤이 고객 서비스 품질을 34% 개선했으며 호주 커먼웰스 은행은 고객 사기 피해를 절반으로 줄였다. 일본 라쿠텐은 기능 개발 시간을 79% 단축했고 캐나다 텔러스는 코드 배포 속도를 30% 높이며 50만 시간 이상의 업무 시간을 절감하는 효과를 봤다.

폴 스미스 앤트로픽 최고 상업 책임자는 "전 세계 유수 기업들이 우리와 파트너 관계를 맺는 이유는 우리가 엔터프라이즈 환경을 깊이 이해하고 있기 때문"이라며 "안전과 신뢰는 우리가 만드는 모든 것의 기본이며 AI가 비즈니스를 뒷받침할 때 기업에 필요한 토대"라고 밝혔다.