CJ올리브영, 헤어∙바디케어 기획전...홍대선 체험형 팝업 운영

CJ올리브영(이하 올리브영)이 고객의 피부 타입과 세밀한 고민에 맞춘 기능성 헤어∙바디케어 상품을 제안하는 ‘한층 더 아름답게 올영에서 케어헤바’ 기획전을 10월 한 달간 전국 매장과 온라인몰에서 진행한다고 1일 밝혔다.

올리브영은 최근 2030세대 사이에서 얼굴 피부를 관리하듯 두피와 몸의 피부도 체계적으로 관리하는 ‘스키니피케이션(Skinification)’ 트렌드를 선제적으로 발굴해 관련 상품군을 육성해 왔다. 단순 세정을 위한 샴푸∙바디워시나 보습을 위한 바디로션뿐만 아니라 탈모, 각질 등 기능성 성분을 담은 다양한 상품을 선보이고 있다.

올리브영의 퍼스널케어 카테고리(헤어∙바디케어 등)의 매출은 최근 3년간 매년 약 20% 증가했다. 특히 액상 제품을 머리에 바르거나 뿌려 두피 건강에 도움을 줄 수 있는 헤어 토닉∙앰플과 몸 피부의 탄력, 미백을 위한 기능성 바디 상품이 인기가 많았다. 과거에는 단순히 세정이나 보습을 위해 헤어∙바디케어 상품을 찾는 경우가 많았다면 최근에는 2030세대를 중심으로 개인의 피부 타입과 고민에 맞는 기능성 상품을 찾으려는 수요가 커졌기 때문으로 풀이된다.

이번 행사에서는 이러한 흐름에 맞춰 기능성 헤어∙바디케어 상품을 최대 40% 이상 할인해 선보인다. 먼저 기간별로 다양한 할인을 진행한다. 오는 7일까지 일주일간 진행되는 ‘헤어바디 특가’에서는 트렌디한 헤어∙바디케어 상품 약 70종을 추가 할인한다. 같은 기간 헤어∙바디케어 상품을 3만원 이상 구매하면 5천원 할인하는 카테고리 쿠폰도 받을 수 있다. 오는 10일부터 19일까지 열리는 ‘올어바웃 헤어바디 위크’에서는 헤어∙바디케어 상품 2천여개를 더욱 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.

기능성 헤어∙바디케어 상품을 체험할 수 있는 이벤트도 마련했다. 1일부터는 카테고리에 상관없이 5만원 이상 구매한 회원에게 헤어∙바디케어 샘플이 담긴 ‘올리브 키트 헤어바디 에디션’을 선착순 증정한다. 키트에는 캠페인 대표 브랜드 상품인 ‘피노 프리미엄 터치 헤어 마스크’와 ‘넛세린 아로마 넛 슬림핏 바디로션’을 포함해 34종 중 최대 12종까지 랜덤으로 들어 있다.

오는 3일부터 26일까지는 ‘트렌드팟 바이 올리브영홍대’에서 ‘스페셜 샤워케어 라운지’ 콘셉트의 팝업스토어를 운영한다. 팝업스토어에는 ▲넛세린 ▲라보에이치 ▲일리윤 ▲피노의 대표 헤어∙바디케어 상품을 직접 사용해보는 체험 기회를 제공할 예정이다.

올리브영 관계자는 “건조한 가을 피부 고민이 많아지는 고객들을 위해 다양한 기능성 헤어∙바디케어 상품을 준비했다”라며 “앞으로도 고객들이 다양한 카테고리와 브랜드를 경험할 수 있도록 매달 시즌에 맞는 프로모션을 선보일 것”이라고 말했다. 

