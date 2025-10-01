KIST-LG, 한국형 휴머노이드 '케이팩스' 공동 개발

한국과학기술연구원(KIST)은 LG전자, LG AI연구원과 공동으로 한국형 차세대 휴머노이드 로봇 '케이팩스(KAPEX)'를 개발하고, 글로벌 피지컬 AI 경쟁에서 주도권 확보에 나선다고 30일 밝혔다.

미국과 중국이 주도하는 휴머노이드 시장에서 연구기관과 대기업이 협력해 탄생한 케이팩스는 한국형 독자 플랫폼으로, 향후 글로벌 시장 진입의 돌파구가 될 것으로 기대된다. 연구팀은 오는 11월부터 연구 성과를 단계적으로 공개할 계획이다.

기존 휴머노이드가 단순히 인간의 동작을 모방하는 수준에 머물렀다면, 케이팩스는 학습·적응·정밀 조작·인간 협업 능력을 갖춘 차세대 휴머노이드로 설계됐다. 스스로 경험을 통해 배우고 성장하는 '지능형 동반자'라는 점에서 기존 로봇과 차별화된다.

KIST·LG 공동개발 휴머노이드 '케이팩스' (사진=한국과학기술연구원)

케이팩스는 고출력 전신 액추에이터 등 주요 부품을 자체 개발해 탑재 기술 자립도를 높였으며, 가정과 산업현장에서 사람과 동일한 수준의 작업 수행을 목표로 한다.

이번 프로젝트는 ▲KIST AI·로봇연구소의 AI 휴머노이드 원천 기술과 ▲LG전자의 제품화·양산 역량과 글로벌 사업 경험에 ▲LG AI연구원의 초거대 AI 모델 '엑사원 비전언어' 기반 로봇 브레인 기술을 융합했다.

이를 통해 AI 기술과 물리적 로봇 플랫폼을 결합한 실질적 산업 적용 모델로 발전하고 있다. 연구팀은 4년 내 산업현장 실증과 상용화를 추진할 방침이다.

케이팩스는 ▲인간 수준의 운동·조작 능력 ▲강화학습·VLM 기반 AI 학습 ▲복합 환경 인지 및 자율 보행 등 핵심 기술을 집약해 재난 대응부터 생활 지원까지 범용 작업 수행이 가능한 새로운 기준을 제시한다.

이종원 KIST 휴머노이드연구단장은 "케이팩스는 한국형 AI 로봇이 미·중 중심의 시장 질서에 도전하는 실질적 대안이자 새로운 글로벌 표준이 될 것"이라며 "실증과 상용화를 통해 한국이 로봇 산업에서 주도권을 확보하는 계기로 삼겠다"고 강조했다.