[인사]한국과학기술연구원(KIST)

인사입력 :2025/09/23 10:34

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

▲홍보전략실장 안성진

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
한국과학기술연구원 KIST

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

K-배터리, 한국엔 껍데기만 남을라…"골든타임 놓치지 말아야"

[인터뷰] 퍼플렉시티 "AI는 기술 넘어선 '문화'…서울서 철학 증명할 것"

"과거와 미래를 잇다"…구 송도역, 세대 아우르는 문화공간으로 탈바꿈

글로벌 AI 혁신 '한 눈에'…코히어·LG CNS 등 총출동

ZDNet Power Center