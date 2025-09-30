에스앤아이, 파르나스호텔과 시니어 레지던스 활성화 맞손

종합 부동산관리 기업 에스앤아이코퍼레이션은 파르나스호텔과 함께 시니어 레지던스 산업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약은 고령화 사회에 발맞춰 차별화된 시니어 주거·케어 서비스 모델을 개발하고, 새로운 성장 동력을 발굴하기 위해 마련됐다.

에스앤아이는 AI CCTV, 바이탈 센서, 스페이스 센서 등 프롭테크 기반의 토탈 시니어 케어 솔루션과 종합 시설관리(FM) 서비스를 제공하여, 안전과 건강 관리가 결합된 스마트 시니어 레지던스 환경을 구현한다.

양사는 이번 협약을 통해 ▲시니어 레지던스 공동 사업 모델 발굴 ▲스마트 기술 기반의 안전·건강 관리 시스템 도입 ▲전문 인력 양성과 교육 프로그램 운영 등을 단계적으로 추진해 나갈 예정이다.

특히, 시니어의 프라이버시를 존중하면서도 실시간 건강·행동 모니터링이 가능한 'IoT 접목한 시니어 레지던스 주거지원 서비스'를 도입해 거주자의 안전성과 가족의 신뢰도를 동시에 확보할 계획이다.

에스앤아이 관계자는 "에스앤아이 공간관리 솔루션과 파르나스호텔 서비스 노하우가 만나 새로운 시너지를 창출하는 계기"라며 "시니어 주거환경 조성을 위한 기술 및 환경 고도화는 물론 다양한 외부 협력의 기회도 확대해 나가겠다"고 말했다.