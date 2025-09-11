에스앤아이코퍼레이션, 서현 대표이사 선임

종합 부동산관리 기업 에스앤아이코퍼레이션은 지난 8일 개최된 주주총회 및 이사회를 통해 서현 대표이사를 최종 선임했다고 11일 밝혔다.

새롭게 선임된 에스앤아이 서현 신임대표는 FM사업부 통합관리운영팀장, 운영혁신담당, 최고안전책임자(CSO) 등 요직을 거치며 조직 혁신과 사업 확장을 이끌었다.

특히 2022년부터 사업총괄을 맡아 주요 사업을 안정적으로 운영하고 신성장 기반을 마련하는 등 현장 실행력과 전략적 안목을 겸비했다는 평가를 받는다.

서현 에스앤아이 대표이사 (사진=에스앤아이코퍼레이션)

회사는 이번 서 대표 선임으로 급변하는 부동산 시장 환경 속에서 사업 운영의 견고함을 제고하고 동시에 신사업 추진을 통해 신성장 동력 발굴에 적극 나설 방침이다.

서 대표는 "그동안 쌓아온 현장 경험과 노하우를 바탕으로 사업 안정화를 통한 고객 중심 경영은 물론, 신사업 확대와 혁신 비즈니스 모델 발굴에도 속도를 높일 것"이라고 말했다.

관련기사

2022년 3월부터 회사를 이끌어 온 형원준 전 대표는 최고비전책임자(CVO)로서 장기 비전과 신사업 전략에 집중, 미래 방향을 제시하는 역할을 이어간다.

한편 에스앤아이는 LG그룹 계열사의 주요 건물을 비롯해 500여개 동의 건물과 2만1천여 개 매장 관리, 대형 공연장 및 방송시설 관리 경험을 보유한 프롭테크 기반 종합 부동산관리 전문 기업이다.