에스앤아이코퍼레이션, 서현 대표이사 선임

고객가치 강화·신성장 전략 본격화

디지털경제입력 :2025/09/11 10:24

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

종합 부동산관리 기업 에스앤아이코퍼레이션은 지난 8일 개최된 주주총회 및 이사회를 통해 서현 대표이사를 최종 선임했다고 11일 밝혔다.

새롭게 선임된 에스앤아이 서현 신임대표는 FM사업부 통합관리운영팀장, 운영혁신담당, 최고안전책임자(CSO) 등 요직을 거치며 조직 혁신과 사업 확장을 이끌었다.

특히 2022년부터 사업총괄을 맡아 주요 사업을 안정적으로 운영하고 신성장 기반을 마련하는 등 현장 실행력과 전략적 안목을 겸비했다는 평가를 받는다.

서현 에스앤아이 대표이사 (사진=에스앤아이코퍼레이션)

회사는 이번 서 대표 선임으로 급변하는 부동산 시장 환경 속에서 사업 운영의 견고함을 제고하고 동시에 신사업 추진을 통해 신성장 동력 발굴에 적극 나설 방침이다.

서 대표는 "그동안 쌓아온 현장 경험과 노하우를 바탕으로 사업 안정화를 통한 고객 중심 경영은 물론, 신사업 확대와 혁신 비즈니스 모델 발굴에도 속도를 높일 것"이라고 말했다.

관련기사

2022년 3월부터 회사를 이끌어 온 형원준 전 대표는 최고비전책임자(CVO)로서 장기 비전과 신사업 전략에 집중, 미래 방향을 제시하는 역할을 이어간다.

한편 에스앤아이는 LG그룹 계열사의 주요 건물을 비롯해 500여개 동의 건물과 2만1천여 개 매장 관리, 대형 공연장 및 방송시설 관리 경험을 보유한 프롭테크 기반 종합 부동산관리 전문 기업이다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
에스앤아이코퍼레이션

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

통신3사, 불법 소액결제 전면 차단...KT, 피해 전액 보상

지도반출 논란..."데이터센터 설립 무관" 구글 논리 맞을까

벤츠 마케팅·세일즈 총괄 "한국 고객 수준 높고 세련돼 늘 예의주시"

누가 더 얇을까?…삼성·애플, 초슬림 스마트폰 경쟁 본격화

ZDNet Power Center