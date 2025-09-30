LG전자, AI 세탁·건조 가전 4종 출시

LG전자가 인공지능(AI) 기능을 갖춘 세탁 가전 4종을 출시한다고 30일 밝혔다.

신제품은 ▲LG 트롬 AI 세탁기(25kg) ▲LG 트롬 AI 건조기(25kg) ▲LG 트롬 AI 오브제컬렉션 워시타워(세탁·건조 23kg) ▲LG 트롬 AI 워시콤보 컴팩트(세탁 11kg·건조 6kg) 총 4종이다.

AI 워시타워는 세탁∙건조 용량이 동일한 23kg로 선보인다. 대용량 빨래도 세탁 후 나눌 필요 없이 그대로 건조기로 옮기면 된다. 신제품은 7인치 디스플레이를 탑재했다.

LG전자가 AI 기능을 갖춘 다양한 세탁 가전을 선보인다. 신제품은 ▲LG 트롬 AI 세탁기(25kg) ▲LG 트롬 AI 건조기(25kg) ▲LG 트롬 AI 오브제컬렉션 워시타워(세탁·건조 23kg) ▲LG 트롬 AI 워시콤보 컴팩트(세탁 11kg·건조 6kg) 총 4종으로, 30일 AI 세탁기와 AI 건조기부터 순차 출시한다. (사진=LG전자)

LG전자는 기존에 각기 다른 세탁(23·24·25kg)과 건조(20·21·22·25kg) 용량 조합과 사이즈를 줄인 컴팩트(세탁 13kg·건조 10kg) 모델까지 다양한 제품을 운영하고 있다. 앞으로도 고객의 목소리를 반영해 세분화된 용량 조합을 지속 선보일 예정이다.

AI 워시콤보 컴팩트는 1~2인 가구에 적합한 모델이다. 기존 제품 대비 높이 14cm·폭 10cm·깊이 25cm가 줄었다. 하단에 미니워시(2.5kg)를 설치하면 섬세한 의류나 속옷 등을 분리 세탁할 수 있다.

워시콤보는 시작 버튼만 누르면 세탁 후 세탁물을 꺼내지 않고 건조까지 마친다.

AI 세탁기와 AI 건조기는 국내 최대 25kg 용량으로 출시했다. 도어를 닫기만 하면 바로 세탁·건조할 수 있게 전원을 자동으로 켜주는 '스마트 온' 기능을 적용했다.

이번 신제품엔 고급스러운 토프와 아몬드 색상이 추가됐다. 고객은 에센스 화이트, 그린, 베이지, 블랙, 모던 스테인리스까지 집안 인테리어에 맞춰 컬러를 선택하면 된다.

LG전자는 세탁·건조 과정을 똑똑하게 제어하는 AI 기술로 신제품들의 성능과 편의성을 높였다.

LG전자 핵심 부품 기술력과 AI를 결합한 AI DD모터는 세탁물 재질과 오염도, 세탁량 등에 따라 6가지 모션 가운데 최적 모션으로 옷감 손상도 덜하도록 세탁·건조해 준다.

전원 연결 상태에서 세탁물 투입 후 약 3초 만에 세탁량을 파악하고 코스별 예상 세탁·건조 시간을 바로 안내하는 'AI 타임센싱' 기능, 사용할 수록 사용 환경에 맞춰 더욱 정확한 건조 완료 예상 시간을 안내하는 'AI 시간 안내' 등 AI 기능도 갖췄다.

가격은 AI 워시콤보 컴팩트 249만원, AI 세탁기 210만원, AI 건조기 244만원, AI 워시타워 444만원이다. 신제품 모두 에너지소비효율 1등급 제품으로 으뜸 효율 가전제품 환급 혜택을 받을 수 있다. 30일 AI 세탁기와 AI 건조기부터 순차 출시한다.

곽도영 LG전자 HS사업본부 리빙솔루션사업부장 부사장은 "AI 기반 세탁·건조 솔루션으로 에너지 효율과 공간 활용성, 편의성까지 만족시켜 고객에게 새로운 가치를 제공해 나가겠다"고 말했다.