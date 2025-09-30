통계청, '국가데이터처'로 새 출발…범정부 데이터 전략 총괄

통계청이 1990년 개청한 이후 35년 만에 범정부 데이터 전략을 책임지는 '국가데이터처'로 새롭게 출발한다.

국가데이터처는 지난 26일 국회에서 승격 내용이 담긴 정부조직법이 개정된 이후 30일 국무회의 의결을 거쳐 오는 1일 공식 출범한다.

초대 국가데이터처장은 지난 8월 통계청 개청 이후 최초 내부 출신 청장으로 임명된 안형준 통계청장이다. 안형준 청장은 국가데이터처 출범과 함께 처장으로 취임한다.

국가데이터처 위상 변화 (사진=국가데이터처)

1948년 공보처 통계국으로 출발해 1990년 1급 기관으로 개청한 통계청은 2005년 차관급으로 승격됐다.

1966년 경제기획원 통계국 시절에는 국내 최초로 컴퓨터를 도입했고 이후 1천363종에 이르는 국가 통계의 총괄·조정, 국가통계포털(KOSIS)과 통계데이터센터(SDC) 등을 통한 통계 데이터 활용 확대 등 국가의 데이터 혁신을 위해 노력해왔다.

국가데이터처는 기획재정부에서 국무총리 소속으로 변경되며 국무총리의 지휘·감독 권한을 토대로 처 승격 취지인 범정부 데이터 총괄·조정과 데이터 연계·활용 강화 기능 등을 수행할 계획이다.

안형준 국가데이터처장은 "데이터를 수집하고 관리하는 역할을 넘어 데이터 혁신을 주도하는 중심 기관으로 거듭나라는 국가적 사명에 부합하는 정책을 적극 추진해 나가겠다"고 밝혔다.