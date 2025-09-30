베스트텍, XR 기반 학습 솔루션으로 KOSA 협회장상 수상

XR 전문기업 베스트텍이 30일 AI 페스타 2025 현장에서 진행된 '제9회 대한민국 디지털 미래혁신대상' 시상에서 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA) 회장상을 수상했다.

베스트텍은 PC 기반 VR·AR 기술을 활용한 혁신적인 XR 애플리케이션을 개발·공급하는 기업이다. 이 회사는 자동차·항공 산업용 로봇, 의료, 기계정비, 디지털 트윈 등 다양한 산업군에 특화된 솔루션을 제공해 왔다. 특히 전문 직업 교육기관과 기업 현장에서 실효성 있는 교육 효과를 인정받으며 기술력을 입증했다.

이번 수상 배경이 된 회사의 ‘에듀스페이스(Eduspace)’는 초·중·고교 및 직업학교를 위한 XR 기반 온라인 학습 플랫폼이다. 이 서비스는 PC·태블릿·XR 디바이스 등 다양한 환경에서 학습자 기기에 맞춰 콘텐츠를 자동 최적화한다.

또 아이트래킹 기술을 활용한 몰입형 학습 환경과 스타일러스 펜 기반 정밀 조작 기능을 제공해 학습자가 직접 탐구·실습하는 자기주도적 학습 경험을 구현한다. 시간과 장소의 제약 없이 현실감 있는 교육을 가능케 하며, 교육 현장의 디지털 혁신을 선도하는 솔루션으로 평가받고 있다.

베스트텍 관계자는 “에듀스페이스는 학습자의 몰입도를 높이는 동시에 교육기관과 기업 현장에서 교육 혁신을 실현하는 플랫폼”이라며 “앞으로 XR 기술을 바탕으로 산업 전반의 학습 혁신을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.