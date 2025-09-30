아이멕, 차기 CEO로 패트릭 반데나메일러 임명

나노전자공학 및 디지털 기술 분야 전문 연구기관 아이멕(Imec)은 차기 최고경영자(CEO)로 패트릭 반데나메일러(Patrick Vandenameele)를 임명했다고 30일 밝혔다.

그는 2026년 4월 1일부터 현 CEO인 루크 반 덴 호브의 뒤를 이어 CEO로 취임한다. 한편 루크 반 덴 호브는 아이멕 이사회 의장직을 맡는다.

루크 반 덴 호브(좌측)와 패트릭 반데나메일러(우측)(사진=아이멕)

17년간 CEO로서 비전 있는 리더십을 발휘해온 루크 반 덴 호브는 향후 이사회 의장으로 주요 이해관계자들 관리에 집중한다. 신임 CEO를 지원하며 아이멕의 장기 전략을 지키는 전략적 자문 역할도 이어간다. 지난 2년간 세심하게 준비해온 리더십 전환을 통해 아이멕은 파트너 커뮤니티와 긴밀한 협력을 유지하면서 원활하고 안정적인 승계를 보장한다.

차기 CEO로 임명된 패트릭 반데나메일러는 리더십을 갖고 조직 전반을 책임진다. 그는 1996년 루벤가톨릭대학교에서 전기공학 박사 학위를 취득한 뒤 무선통신 연구원으로 아이멕에 합류했다.

이후 딥테크 기업가로서 탁월한 국제적 경력을 쌓고 2017년 아이멕으로 돌아와 벤처링 활동을 강화했다. 2021년부터 아이멕 연구개발(R&D) 전략 수립에 핵심적 역할을 해왔다. 최근에는 수석 부사장 겸 공동 최고운영책임자(COO)로서 차기 리더십을 준비해왔다.

이번 리더십 전환에 대해 루크 반 덴 호브 아이멕 CEO는 "AI와 시스템 기술이 산업의 미래를 결정짓는 중요한 시점에 서 있는 지금, 패트릭은 아이멕을 이끌어 나가는 데 필요한 역량, 태도, 가치관, 배경을 모두 갖추고 있다"며 "패트릭을 후임자로 지명하게 돼 자랑스럽다. 앞으로 이사회 의장으로서 패트릭과 아이멕 전체를 지원할 것"이라고 말했다.

패트릭 반데나메일러 차기 아이멕 CEO는 "나노전자공학 및 디지털 기술 분야의 세계적 리더이자 글로벌 혁신의 촉매 역할을 하는 조직을 이끌게 돼 기대가 크다"며 "AI와 첨단 하드웨어의 교차점에서 펼쳐지는 기회는 특별하다. 아이멕을 이끌며 함께 미래를 만들어 갈 것"이라고 포부를 밝혔다.