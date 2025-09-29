AI전략위, '디지털 정전' 수습 첫걸음…'이중화 실태' 전면 점검 착수

국가인공지능전략위원회(AI전략위)가 주말 내내 이어진 '디지털 정전' 사태 해결의 첫걸음으로 정부 전산망 시스템의 이중화 실태에 대한 전면 재점검에 착수한다. 이번 작업은 임문영 부위원장이 직접 총괄하는 것으로 확인됐다.

29일 업계에 따르면 지난 주말 사이 발생한 화재로 행정안전부, 국가정보자원관리원, 데이터센터 가동이 중단되는 초유의 사태가 발생했다. 이 여파로 '정부24'와 '홈택스' 등 핵심 대국민 행정 포털이 전면 마비돼 전국적인 혼란이 빚어졌다. 단일 데이터센터에 의존하는 현 시스템의 취약성과 이중화·재해복구(DR) 체계의 부재가 여실히 드러났다는 지적이 쏟아졌다.

이같은 배경에서 이재명 대통령은 지난 28일 국가정보자원관리원 화재 사태를 계기로 정부 전산망의 구조적 개편을 전격 지시했다. 지난 8일 공식 출범한 위원회는 대통령 지시에 따라 전산망 이중화와 백업 시스템 구상을 총괄하는 중책을 맡게 됐다.

이재명 대통령 (사진=대통령실)

이 대통령은 실시간 백업 체계 구축을 강조하며 민간 기업의 데이터 관리 방식을 참고하라고 주문했다. 또 보안 문제가 없다면 민간 클라우드 기업과 협업까지 검토하라고 지시해 사실상 탈 시스템 통합(SI)을 공식화했다.

위원회는 출범 직후부터 ▲대한민국 AI 액션플랜 추진 ▲내년도 10조원 규모 AI 예산 관리 등 핵심 과제를 논의해 왔다. 최근에는 85명이 참여하는 8개 분과 구성을 마치며 조직의 뼈대를 갖췄다.

AI전략위의 전신인 디지털플랫폼정부위원회는 공공 서비스의 클라우드 전환을 추진했지만 예산과 실행력 한계로 성과가 더디다는 평가를 받았다. 반대로 새 위원회는 AI 정책과 예산은 물론 국가 기간망 개편이라는 구조적 과제까지 직접 수행한다.

임문영 국가인공지능전략위원회 상근 부위원장 (사진=조이환 기자)

이번 개편은 클라우드와 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 중심으로 민관협력 모델을 구체화하는 방향으로 추진될 전망이다. 특히 다지역 이중화와 재해복구(DR) 체계가 국가 전산망 설계의 핵심 원칙으로 자리 잡을 가능성이 크다.

관련기사

정부 관계에 정통한 한 업계 관계자는 "이번 사태의 근본 원인은 명백히 이중화 시스템의 부재에 있다"며 "현재 AI전략위가 임문영 부위원장을 중심으로 정부 전산망의 이중화 실태를 전면 재점검하는 작업에 들어간 것으로 안다"고 밝혔다.

이어 "'신속한 실행'이 가장 중요하며 제한된 시간 안에 현실적인 이중화 방안을 마련하는 것과 막대한 예산을 효율적으로 확보·집행하는 것이 이번 계획의 성패를 가를 핵심"이라고 밝혔다.