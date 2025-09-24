[현장] 국가AI전략위 "사진만 찍는 위원회는 끝…AI 시대, 부처 칸막이 부술 것"

"대통령님 모시고 사진 몇 장 찍고 1년에 한 번 자문하면 끝나는 위원회는 안 됩니다. 새로 출범한 국가인공지능전략위원회는 대한민국 인공지능(AI) 시대의 발목을 잡아온 부처 간의 칸막이를 파괴하는 역할을 할 것입니다."
임문영 국가인공지능전략위원회 상근 부위원장은 24일 국회에서 열린 '제13차 AI 3대 강국(G3) 강국 신기술 전략 조찬 포럼'에서 이같이 말했다. 이날 그는 이달 출범한 대통령 직속 위원회의 강력한 정책 실행 의지를 밝히며 그 구체적인 운영 방향과 비전을 처음으로 공개했다.
임 부위원장은 먼저 지난 80년간 대한민국을 성공으로 이끈 '추격 성장' 모델이 AI 시대에는 유효하지 않다고 진단했다. 그는 "추격 성장은 정답이 정해진 목표를 각 부처가 나뉘어 열심히 쫓아가면 됐다"며 "새롭게 다가오는 AI 시대는 정답 없이 해답을 만들어야 하는 '움직이는 목표'의 시대"라고 설명했다.
이어 그는 모든 것이 연결되는 AI 생태계에서 과거의 부처별 독임제 방식으로는 결코 승리할 수 없다는 문제의식이 위원회의 출발점이라는 점을 강조했다. 이에 120명에 달하는 분과 위원들과 함께 부처 칸막이를 부수고 융합적 해법을 만드는 것이 위원회의 첫 번째 목표라는 것이다.
더불어 임 부위원장은 오는 11월까지 구체적인 'AI 액션 플랜'을 만들겠다고 예고하며 위원회의 강력한 권한을 설명했다. 그는 "우리 위원회는 단순 심의·조정 기구가 아니라 '의결 권한'을 가진다"며 "부처 간 이견으로 해결되지 않는 공공 데이터나 보안 문제 등을 필요시 의결을 통해 직접 풀겠다"고 밝혔다.
그는 위원회 지원단 구성이 채 마무리되지 않은 상황에서도 매일 아침 7시부터 회의를 이어가고 있다고 전하며 속도감 있는 정책 추진을 약속했다.
특히 위원회의 문제 해결 방식을 보여주는 구체적인 사례도 제시했다. 현재 두 차례 유찰된 '국가 AI 컴퓨팅 센터' 사업의 경우 국산 신경망처리장치(NPU) 의무 도입 조항이 발목을 잡았다는 점을 지적하며 위원회에서 '의무 조항'을 '가산점 부여' 방식으로 전환하는 것을 추진하고 있다는 점을 밝혔다.
임 부위원장은 "에릭 슈미트 전 구글 회장은 전용기에서 쪽잠을 자며 전 세계를 누비는데 이는 글로벌 AI 전쟁이 그만큼 치열하다는 방증"이라며 "책임은 막중하고 할 일은 태산 같지만 전문가들의 논리적 근거를 바탕으로 신속한 결론을 내고 모두가 승복하는 모델을 만들겠다"고 강조했다.