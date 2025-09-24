[현장] 국가AI전략위 "사진만 찍는 위원회는 끝…AI 시대, 부처 칸막이 부술 것"

"대통령님 모시고 사진 몇 장 찍고 1년에 한 번 자문하면 끝나는 위원회는 안 됩니다. 새로 출범한 국가인공지능전략위원회는 대한민국 인공지능(AI) 시대의 발목을 잡아온 부처 간의 칸막이를 파괴하는 역할을 할 것입니다."

임문영 국가인공지능전략위원회 상근 부위원장은 24일 국회에서 열린 '제13차 AI 3대 강국(G3) 강국 신기술 전략 조찬 포럼'에서 이같이 말했다. 이날 그는 이달 출범한 대통령 직속 위원회의 강력한 정책 실행 의지를 밝히며 그 구체적인 운영 방향과 비전을 처음으로 공개했다.

임 부위원장은 먼저 지난 80년간 대한민국을 성공으로 이끈 '추격 성장' 모델이 AI 시대에는 유효하지 않다고 진단했다. 그는 "추격 성장은 정답이 정해진 목표를 각 부처가 나뉘어 열심히 쫓아가면 됐다"며 "새롭게 다가오는 AI 시대는 정답 없이 해답을 만들어야 하는 '움직이는 목표'의 시대"라고 설명했다.

임문영 국가인공지능전략위원회 상근 부위원장 (사진=조이환 기자)

이어 그는 모든 것이 연결되는 AI 생태계에서 과거의 부처별 독임제 방식으로는 결코 승리할 수 없다는 문제의식이 위원회의 출발점이라는 점을 강조했다. 이에 120명에 달하는 분과 위원들과 함께 부처 칸막이를 부수고 융합적 해법을 만드는 것이 위원회의 첫 번째 목표라는 것이다.

더불어 임 부위원장은 오는 11월까지 구체적인 'AI 액션 플랜'을 만들겠다고 예고하며 위원회의 강력한 권한을 설명했다. 그는 "우리 위원회는 단순 심의·조정 기구가 아니라 '의결 권한'을 가진다"며 "부처 간 이견으로 해결되지 않는 공공 데이터나 보안 문제 등을 필요시 의결을 통해 직접 풀겠다"고 밝혔다.

그는 위원회 지원단 구성이 채 마무리되지 않은 상황에서도 매일 아침 7시부터 회의를 이어가고 있다고 전하며 속도감 있는 정책 추진을 약속했다.

관련기사

임문영 국가인공지능전략위원회 상근 부위원장이 연설하는 모습 (사진=조이환 기자)

특히 위원회의 문제 해결 방식을 보여주는 구체적인 사례도 제시했다. 현재 두 차례 유찰된 '국가 AI 컴퓨팅 센터' 사업의 경우 국산 신경망처리장치(NPU) 의무 도입 조항이 발목을 잡았다는 점을 지적하며 위원회에서 '의무 조항'을 '가산점 부여' 방식으로 전환하는 것을 추진하고 있다는 점을 밝혔다.

임 부위원장은 "에릭 슈미트 전 구글 회장은 전용기에서 쪽잠을 자며 전 세계를 누비는데 이는 글로벌 AI 전쟁이 그만큼 치열하다는 방증"이라며 "책임은 막중하고 할 일은 태산 같지만 전문가들의 논리적 근거를 바탕으로 신속한 결론을 내고 모두가 승복하는 모델을 만들겠다"고 강조했다.