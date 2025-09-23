국가AI전략위, '교육·보안·지역' 삼각편대 띄운다…AI액션플랜 속도전 돌입

국가인공지능전략위원회가 교육·보안·지역 등 핵심 분야별 테스크포스(TF)를 신설하고 대한민국 AI액션플랜 수립에 드라이브를 건다.

이재명 대통령 직속 국가인공지능전략위원회는 교육·보안·지역 3개 분야에 걸친 테스크포스를 새롭게 구성했다고 23일 밝혔다.

이번 TF 구성은 위원회가 지난 16일 8개 분과위원회를 가동한 데 이은 후속 조치다. 주요 AI 정책 심의 과정에서 특정 분야에 대한 기민한 대응이 필요하다는 위원들 의견이 반영된 결과다.

임문영 국가인공지능전략위원회 상근 부위원장 (사진=지디넷코리아 DB)

앞서 위원회는 ▲기술혁신·인프라 ▲산업AX·생태계 ▲공공AX ▲데이터 ▲사회 ▲글로벌 협력 ▲과학·인재 ▲국방·안보 등 8개 분과를 구성해 운영 중이다.

신설된 TF는 기존 분과위원회에 속한 위원이 리더를 맡고 새로운 외부 전문가와 기존 위원들이 함께 참여하는 유연한 형태로 운영된다.

교육 TF는 초·중등 및 전국민 AI 소양 교육에 집중한다. 기존 과학·인재분과 소속인 김현철 고려대 컴퓨터학과 교수가 TF 리더로 나선다.

보안 TF는 AI 악용 보안 문제에 대한 현안 대응을 전담한다. 기존 사회분과 위원인 이원태 전 한국인터넷진흥원장이 리더를 맡아 국가안보실 3차장실과 긴밀히 협력할 예정이다.

관련기사

지역 TF는 김경수 위원장이 이끄는 대통령 직속 지방시대위원회와 손잡고 지역별 AI 사업의 효율적 추진을 모색한다. 기술·인프라분과 소속인 송혜자 블루웍스 대표가 리더를 맡아 국토부의 AI 시범도시, 산업부의 AI 혁신특구, 과기정통부·중기부의 AI 혁신센터 등 다양한 사업 연계를 조율할 예정이다.

임문영 국가인공지능전략위원회 상근 부위원장은 "AI 대전환 시대의 복합적 과제에 대응하기 위해 우리 사회 모든 AI 전문가의 지식을 활용해야 한다"며 "유연한 테스크포스 체제를 통해 내실 있는 대한민국 AI액션플랜을 수립하는 등 성과를 만들겠다"고 밝혔다.