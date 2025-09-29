AI 기반 퀀트 솔루션 기업 에이엠매니지먼트가 종합격투기(MMA) 단체 UFC에 진출한 유주상 선수를 공식 후원하고 있다고 29일 밝혔다.

이번 후원은 유주상 선수가 UFC 진출에 성공하기 전인 2024년 3월부터 시작된 장기적 동행이다.

유주상 선수는 프로 복서에서 종합격투기선수로 전향한 뒤 대한민국 엔젤스파이팅챔피언십(AFC)과 일본 히트(HEAT)에서 페더급 챔피언 타이틀을 따낸 경력을 보유하고 있다.

에이엠매니지먼트, UFC 유주상 선수 공식 후원

이후 그는 UFC와 계약하며 밴텀급 무대에 합류했다.

에이엠매니지먼트는 유주상 선수가 세계 무대에 도전하기 전부터 보여준 잠재력과 끊임없는 노력을 높이 평가해 왔다며, 이런 태도가 자사의 퀀트 알고리즘 철학과 일맥상통한다고 판단해 후원에 나섰다고 전했다.

유주상 선수는 지난 6월 UFC 데뷔전에서 인도네시아의 제카 사라기를 상대로 승리를 거두며 성공적인 출발을 알렸다. 오는 10월 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘UFC320’ 넘버링 대회에서는 브라질의 다니엘 산토스와 두 번째 경기를 치를 예정이다. 이번 대회는 UFC 라이트헤비급과 밴텀급 타이틀전이 동시에 열리는 대형 이벤트로, 유주상에게 세계 팬들에게 이름을 각인시킬 절호의 기회가 될 전망이다.

관련기사

김호중 에이엠매니지먼트 대표는 “이번 후원은 단순한 지원을 넘어 함께 성장하는 동반자로서의 의미가 있다”며 “유주상 선수가 국내를 넘어 글로벌 무대에서 당당히 경쟁하는 모습은 당사가 지향하는 글로벌 비전과도 닮았고 앞으로도 세계 무대에서 더 큰 성과를 거둘 수 있도록 물심양면으로 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 에이엠매니지먼트는 AI 기반 퀀트 알고리즘을 활용한 디지털 자산 투자 솔루션을 제공하는 기업으로, 금융과 기술을 결합한 혁신적 투자 전략을 선보였다. 최근에는 국내 우리금융그룹 투자에 이어 글로벌 시장 확대를 적극 추진 중이다. 실제로 일본 디지털자산 운용사 제이캠(J-CAM)으로부터 투자를 유치한 뒤 현지 누적 이용 규모 2000억 원을 돌파하는 등 가시적인 성과를 거둔 바 있다.