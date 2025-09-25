미래에셋자산운용, 블록체인 플랫폼 아발란체와 MOU 체결

미래에셋자산운용은 블록체인 플랫폼 아발란체 개발사 아바랩스와 펀드 토큰화 및 온체인 운용·결제 시스템 공동 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 25일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 ▲펀드 토큰화 공동 연구 및 타당성 검토 ▲글로벌 기관 생태계 연계 ▲온체인 기반 운용·결제 시스템 구축을 위한 파일럿 프로젝트 추진 등 다각적인 협력을 진행할 예정이다.

특히 아발란체 블록체인의 빠른 처리 속도와 높은 호환성, 기관 맞춤형 레이어-1 인프라를 활용해 미국, 홍콩 등 규제가 허용되는 주요 시장에서 미래에셋의 글로벌 펀드 상품을 토큰화하고 확장 가능한 토큰화 프레임워크를 구축할 예정이다.

아바랩스 존 나하스 CBO, 미래에셋 미래에셋운용 혁신·글로벌경영부문 대표(사진 왼쪽부터)

미래에셋자산운용은 전 세계 16개 지역에 글로벌 네트워크를 보유하고 있으며, 운용자산(AUM)은 약 440조원에 달한다. 이 중 198조원(45%)을 해외에서 운용하고 있는 글로벌 자산운용사이며 아바랩스는 글로벌 금융 및 가상자산 기업과 폭넓은 협력관계를 구축하고 있다.

아바랩스는 아발란체 메인넷을 개발·운영하는 블록체인 기업으로 빠른 처리 속도와 확장성, 규제 적합성에 강점인 회사다.

아발란체는 미국 와이오밍주의 최초 주 단위 스테이블코인 발행, JP모건·시티은행 등이 참여한 블록체인 네트워크 실험, 일본 엔화 스테이블코인 발행 등 다양한 프로젝트에 활용돼 공공 및 금융권에서 실질적인 사용 사례를 입증해 왔다.

양사는 이번 협약을 계기로 블록체인 기술을 접목한 혁신 금융 솔루션을 시장에 선보이며 글로벌 디지털 자산 운용 생태계를 선도해 나갈 계획이다.

관련기사

미래에셋자산운용 혁신/글로벌경영부문대표 김영환 사장은 “이번 협약은 글로벌 운용사로서 디지털 전환 역량을 한 단계 강화하는 중요한 계기”라며 “아바랩스의 블록체인 기술과 당사의 상품·운용 전문성을 결합해 실물자산(RWA) 토큰화를 가속화하고, 고객에게 새로운 투자 경험을 제공하며 글로벌 시장에서 선도적 입지를 확보할 것”이라고 말했다.

아바랩스 존 나하스 CBO은 “토큰화는 글로벌 금융의 새로운 표준으로 자리 잡고 있으며, 이번 협약은 아시아를 넘어 전 세계로 확산되는 흐름을 보여주는 중요한 신호”라며 “미래에셋의 글로벌 운용 규모와 아발란체의 기관급 인프라가 결합해 온체인 자산운용의 미래를 앞당길 것”이라고 강조했다.