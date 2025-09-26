퓨어스토리지, 람다256에 '에버그린//원' 공급… 블록체인 서비스 개선

퓨어스토리지가 서비스형 스토리지(STaaS) 플랫폼으로 블록체인 서비스 인프라 개선에 나섰다.

퓨어스토리지는 국내 블록체인 기술 기업 람다256에 STaaS 플랫폼 '에버그린//원'을 제공한다고 26일 밝혔다. 이번 전환은 퍼블릭 클라우드 운영 한계를 극복하고 블록체인 서비스의 급성장을 지원하기 위한 전략적 결정이다.

람다256은 웹3 개발자를 위한 블록체인 노드 서비스와 데이터 인덱싱 플랫폼 노딧을 운영하며 빠르게 성장해왔다. 그러나 20개 이상의 퍼블릭 체인을 지원하며 방대한 온체인 데이터를 관리하는 과정에서 퍼블릭 클라우드의 비용 증가와 성능 한계에 부딪혔다.

퓨어스토리지가 람다265에 '에버그린//원'을 공급한다. (사진=퓨어스토리지)

블록체인 서비스는 각 노드가 독립적으로 데이터를 검증해야 해 스토리지와 컴퓨트가 강하게 결합된다. 고가용성을 위해 최소 4개의 노드를 운영해야 했고 스토리지 비용이 급격히 늘었다. 대규모 데이터셋을 스냅샷에서 복구할 때 수 일이 걸리는 문제도 발생해 신규 노드 설정과 서비스 운영 속도를 저해했다.

이런 한계를 해결하기 위해 람다256은 퓨어스토리지 '에버그린//원'을 도입했다. 이 서비스는 필요한 성능과 용량만 설정하면 자동 업그레이드를 제공해 스토리지 관리 부담을 줄인다. 무중단 업그레이드와 고성능 스토리지로 서비스 안정성을 확보하고, 폭증하는 데이터 수요에도 확장 대응이 가능해졌다.

퓨어스토리지는 람다256이 사용하던 퍼블릭 클라우드 환경과 연결해 데이터 마이그레이션을 중단 없이 지원했다고 밝혔다. 포트웍스(Portworx)와의 통합으로 운영 효율을 높였으며 사용량 기반 과금 모델은 예측 가능한 재무 계획을 가능하게 해 비용 부담을 최소화했다.

람다256 오재훈 기술연구소장은 "퓨어스토리지 도입으로 스토리지 운영 부담을 줄이고 핵심 서비스 개발에 더 많은 자원을 투입할 수 있게 됐다"라며 "SLA 기반 서비스와 무중단 업그레이드는 고객에게 신뢰할 수 있는 안정적인 블록체인 서비스를 제공하는 데 있어 큰 가치를 주었다"고 말했다.

퓨어스토리지코리아 전인호 지사장은 "블록체인 서비스는 폭발적인 데이터 증가와 높은 복잡성이 특징이며 안정적이면서도 비용 효율적인 인프라가 필수적이다"라며 "우리 플랫폼을 통해 람다256은 비즈니스 성공의 토대를 마련했을 뿐 아니라 블록체인 업계 전반의 성능 기준을 새롭게 세웠다"고 밝혔다.