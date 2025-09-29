웹젠 'R2오리진', 온라인 광고 콘텐츠 공개

웹젠(대표 김태영)은 신작 MMORPG 'R2 ORIGIN(Reign of Revolution ORIGIN, R2 오리진)' 출시를 맞아 다양한 마케팅 활동을 전개한다고 29일 밝혔다.

웹젠은 지난 25일 SOOP과 TVING, 쿠팡플레이 등 인기 OTT 채널을 비롯해 자체 개설한 유튜브 채널에서 R2 오리진을 주제로 한 온라인 광고 콘텐츠를 선보였다.

콘텐츠는 해당 게임을 자연스럽게 알리기 위해 두 편의 익숙한 패러디 광고로 기획됐다.

회사 측에 따르면 R2 오리진 출시일에 맞춰 25일 공개된 첫 번째 영상은 유명 음료 광고를 패러디한 내용이다. 배우 이수지의 코믹한 연기와 함께 '리얼 액션 R2 ORIGIN'이라는 메시지를 전달하며 이후 두 번째 영상도 추가로 공개할 예정이다.

웹젠, R2 오리진 온라인 광고 콘텐츠 공개.

웹젠은 이번에 공개 영상 외에도 다양한 동영상 콘텐츠로 R2 ORIGIN의 기대감을 키워왔다.

먼저 R2 오리진의 시작을 알리는 시네마틱 영상과 매니페스토 필름을 공개했으며 지난 17일에는 유명 비트박서 ‘SONUS(소너스)’와 협업해 비트박스 트랙으로 구성된 시네마틱 OST 영상을 선보여 많은 관심을 모았다.

이외에도 R2 오리진 출시와 함께 다양한 이벤트와 마케팅 활동을 전개하며 게임 회원을 공략하고 있다.

강남 및 여의도 일대 등 차량 통행량과 유동인구가 많은 지역을 중심으로 대규모 옥외 광고를 진행하고 있으며 출시 기념 커뮤니티 이벤트와 PC방 이벤트 등 활발한 마케팅 활동을 펼치고 있다고 회사 측은 설명했다.