웹젠, 2025년 하반기 채용 연계형 인턴십 지원자 모집

웹젠(대표 김태영)은 2025년 하반기 채용 연계형 인턴십 지원자를 모집한다고 26일 밝혔다.

웹젠은 다음 달 13일까지 공식 채용 사이트에서 웹젠 본사 및 계열사의 인턴십 지원 서류를 접수한다. 서류전형 합격 여부는 온라인 및 문자메시지 등으로 개별 통보한다.

서류전형 합격자는 12월까지 각 부문별로 온라인 테스트와 실무면접, 임원면접을 거치며, 최종 합격자는 2026년 1월부터 6개월 간의 채용 연계형 인턴십을 시작한다. 최종 합격 여부는 모든 전형이 마감되는 12월 중에 대상자에 개별 통지된다.

웹젠, 2025년 하반기 채용 연계형 인턴십 모집.

이번 공개 채용은 나이와 학력에 관계없이 누구든 지원할 수 있으나, 글로벌사업 등 외국어 역량이 필요한 일부 직무의 경우 외국어(영어/ 일본어/ 중국어 등) 구사 능력이 필수로 요구된다.

모집 대상은 게임사업과 마케팅, 게임기획 및 개발, 기술, 인사 등의 45개 직무로, 본사와 자회사에서 전체 00명의 인원을 최종 선발한다.

웹젠은 인턴십 기간동안 정규직원과 동일한 수준의 급여 및 복지를 제공하며, 인턴십 기간의 근무평가를 기준으로 업무 역량이 확인된 인재들은 정직원으로 전환할 계획이다.

웹젠 본사뿐 아니라, 게임개발 전문 계열사인 웹젠레드코어, 웹젠레드스타, 웹젠레드앤, 웹젠크레빅스 등에서도 신작 게임 개발 프로젝트에 함께 할 인턴십을 모집한다.

웹젠레드코어와 웹젠레드스타는 언리얼엔진5 기반의 신작 MMORPG를 개발하고 있다. 웹젠레드코어의 신작 ‘R2 오리진’은 어제(25일) 한국 서비스를 시작했고, 이후 사업 전략에 맞춰 해외 진출 등을 준비한다.

웹젠레드스타는 웹젠의 대표 게임 ‘뮤(MU)’IP를 활용한 신작 게임을 개발 중이고, 웹젠 레드앤과 웹젠크레빅스 역시 각각 RPG 계열의 신작 게임들을 준비하고 있다.

관련기사

현재 웹젠은 가정과 일터의 양립을 위해 직장 어린이집 및 자녀 코딩교육, 임직원 대출 지원, 단체상해보험, 복지포인트, 장기근속자 여행 지원금 등 다양한 복지 혜택들도 임직원들에게 제공하고 있다고 설명했다.

한편, 웹젠 및 계열사에서는 개발 및 사업 분야의 우수 인재를 확보하기 위해 각 부문별 경력자 수시채용도 상시 진행 중이다.