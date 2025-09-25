웹젠 신작 게임 'R2 오리진', 출시 초읽기...흥행할까

웹젠이 'R2' 지식재산권(IP) 기반 신작 게임을 꺼내는 가운데, '뮤 온라인' IP 후속작의 뒤를 이어 기대 이상 성과를 얻을지 주목을 받고 있다.

이 회사는 뮤 IP를 계승한 후속작을 꾸준히 출시해 성장을 시도해왔으며, 'R2' 등 자체 IP 확대와 신작 퍼블리싱 게임 발굴 등을 지속하는 중이다.

웹젠(대표 김태영)은 신작 MMORPG 'R2 오리진(Reign of Revolution ORIGIN)'을 25일 저녁 8시에 정식 출시한다고 밝혔다.

출시에 앞서 해당 신작 게임을 기다리는 이용자는 구글 플레이와 애플 앱스토어 등을 통해 클라이언트를 미리 내려받을 수 있다.

웹젠, 신작 MMORPG ‘R2 오리진’ 9월 25일 저녁 8시 출시.

이용자는 게임 출시 후에는 원하는 서버와 캐릭터를 선택해 게임에 접속할 수 있다. 사전등록과 캐릭터명 선점 이벤트에 참가하면, 신청한 서버와 캐릭터명으로 캐릭터가 자동 생성되고 해당 캐릭터로 게임을 시작할 수 있다는 것이 회사 측의 설명이다.

'R2 오리진'은 웹젠의 스테디셀러 IP 'R2'를 언리얼엔진5로 재해석한 MMORPG 신작이다. 원작의 평행세계에서 펼쳐지는 영웅들의 이야기를 그리며 이용자는 고대의 존재 네티스의 수행자로 게임을 시작하게 된다.

이 게임은 언리얼엔진5 기반의 고품질 그래픽으로 원작 보다 향상된 배경 그래픽과 캐릭터 연출을 감상할 수 있고, 새로운 콘텐츠로 'R2 오리진'만의 색다른 재미를 느낄 수 있다.

업계에선 'R2 오리진'이 MMORPG를 즐겨하는 이용자를 사로잡을 수 있을지 기대하고 있다. 구글 플레이 스토어 매출 기준 중상위 경쟁작으로는 '뱀피르M' '리니지M' '오딘: 발할라 라이징' '리니지W' '리니지2M' '마비노기 모바일' '열혈강호: 귀환' 등으로 확인됐다.

관련기사

'R2 오리진'의 흥행 여부는 다음 달 중순 전후 확인이 가능할 것으로 보인다. 애플 앱스토어 매출 상위권에 단기간 오를 경우, 다음 달 초 구글 매출 성적도 공개될 가능성이 높다는 것이 전문가의 대체적인 의견이다.

업계 한 관계자는 "웹젠은 자체 IP 확대와 신작 게임 개발, 퍼블리싱작 발굴 등 다양한 사업 전략을 앞세워 성장을 시도하고 있다"라며 "하반기 R2 오리진이 기대 이상 성과를 낸다면, 다른 후속작 준비에도 힘을 받을 수 있을 것"이라고 말했다.