李대통령 "민생 관련 시스템, 밤 새서라도 복구해야"

이재명 대통령은 국가정보자원관리원에서 발생한 화재로 정부시스템 647개 가동이 중단된 데 대해 “국정의 최고 책임자로서 송구하다는 말씀을 드린다”며 사과했다.

이 대통령은 28일 오후 정부서울청사에서 국정자원 화재 관련 중앙재난안전대책본부회의를 주재한 자리에서 “국민들께서 큰 불편과 불안을 겪으셨다”며 이같이 말했다.

사진_뉴시스

이 대통령은 특히 “취약계층 지원, 여권 발급 등 중요 민생 관련 시스템은 밤을 새서라도 최대한 신속하게 복구하기 바란다”고 주문했다.

이어, “정부의 대처와 복구 현황을 신속 투명하게 국민들께 공개하고 복구에 시간이 더 필요한 부분은 대체 방안을 만들어 국민들에게 적극 안내해주기 바란다”며 “전산시스템 문제로 납세 계약 등의 행정의무를 이행하지 못하는 국민이 혹여라도 부당하게 불이익을 당하지 않도록 만전을 기해달라”고 강조했다.

이 대통령은 또 “국가 기관망은 외부적 요인으로 훼손됐을 때 즉각 대응할 수 있는 이중 운영체계를 당연히 유지해야 하는데 아예 그 시스템 자체가 없다는 게 놀랍다”며 “2023년에도 대규모 전산망 장애 사태로 큰 피해가 발생한 바 있는데 2년이 지나도록 핵심 국가전산망 보호를 게을리 해서 막심한 장애를 초래한 것은 아닌지 철저한 조사가 필요하다”고 밝혔다.

그러면서 “정보화 시대를 맞이해서 국가 디지털 인프라는 핵심적 안보 자산이자 국민 일상을 지탱하는 혈관과도 같은 것”이라며 “이번 기회에 같은 상황이 재발하지 않게끔 근본적 대응책을 수립해야겠다. 필요한 예산과 인력 확충 역시 신속하게 추진해야겠다”고 했다.