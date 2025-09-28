주민증·여권 진위확인 실명인증 어려워…은행권 '비상체계'

지난 26일 저녁 발생한 국가정보자원관리원 전산센터 화재 복구가 시일이 걸릴 것으로 관측되면서, 모바일 신분증 이용과 주민등록증·여권 진위 확인이 불가능해 은행권들이 '비상체계'에 돌입했다.

영업이 시작되는 29일 각종 서류 발급도 직접 주민센터 등을 방문해야 해 이사나 거래를 앞둔 금융소비자들이 불편을 겪을 것으로 점쳐진다.

28일 4대 금융그룹(KB금융·신한·하나·우리금융그룹)은 모두 비상대응체계를 가동 중이다. 전산 복구가 지연될 경우를 대비해 금융그룹 내 자회사에게 미칠 영향과 대응안을 수립하는 것이다.

하나금융은 중요 전산 체크 리스트를 선정해 각 각관계사에 배포했으며, 업무 개시 때 직원이 알아둬야 하는 중요 안내 사항과 영업점 고객 응대 메뉴얼 등을 마련했다고 설명했다.

신한금융은 영업점과 콜센터에서 화재 사고로 처리하지 못한 고객 업무를 응대하기 위한 대책을 수립했다.

KB금융과 우리금융그룹도 대출 등을 앞둔 고객을 대상으로 안내해야 할 점들을 체크하고 향후 벌어질 수 있는 문제에 대비해 방안을 마련했다.

하지만 방안을 마련해뒀다고 하더라도 전산 복구가 장기화될 경우 금융소비자들은 피해를 입을 수 밖에 없을 것으로 보인다. 운전면허증만 진위 확인이 가능하기 때문에 운전면허증이 없을 경우 본인 신분 확인이 어렵기 때문이다.

또, 신용대출과 전세대출에 필요한 건강보험·소득금액 확인 등의 서류도 온라인으로 발급받을 수 없기 때문에 불편을 겪을 것으로 보인다.