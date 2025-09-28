"美 안보의 위협"…트럼프 대통령, MS 글로벌 담당 책임자 해임 요구

도널드 트럼프 미국 대통령이 마이크로소프트에 리사 모나코 글로벌 업무 총괄 사장을 즉각 해임하라고 공개적으로 요구했다.

트럼프 대통령은 모나코 총괄 사장을 부패하고 트럼프에 집착한 인물이라고 지칭하며 '미국 안보에 대한 위협'으로 못박았다.

트럼프 대통령은 28일 소셜미디어 트루스소셜(Truth Social)에 글을 올리며 모나코 총괄 사장의 해임을 거듭 촉구했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(사진=로이터/뉴스1)

리사 모나코는 오바마 행정부 시절 백악관 국가안보 보좌관으로 활동하며 대테러 정책과 사이버 안보를 총괄했다. 이후 바이든 행정부에서는 법무부 부장관으로 임명돼 법 집행과 국가 안보 관련 정책을 다뤘다.

마이크로소프트는 올해 5월 모나코를 영입해 글로벌 업무와 대외 관계, 사이버보안 전략을 조율하는 글로벌 업무 총괄 사장직으로 영입했다. 정부와의 협력, 규제 대응, 사이버 위협 관리 등에서 그녀의 경험을 높이 평가한 결과였다.

그러나 트럼프 대통령은 모나코를 법무장관 메릭 갈랜드의 '꼭두각시'라고 지칭하며 맹렬히 비판했다. 그는 러시아 스캔들, 1월 6일 의회 난입 사건, 마라라고 자택 압수수색 등 자신을 겨냥한 주요 사건들에 모나코가 연루돼 있다고 주장했다.

트럼프 대통령은 또 "모나코는 이미 정부로부터 모든 보안 권한과 기밀 접근 권한을 박탈당했고 연방 시설 출입도 금지됐다"며 "마이크로소프트가 국가 안보에 책임 있는 기업이라면 더는 자리에 둘 수 없다"고 압박했다.

마이크로소프트 리사 모나코 글로벌 업무 총괄 사장(이미지=백악관)

그가 모나코 총괄 사장을 강하게 비판하는 이유는 여러 가지가 복합적으로 얽혀 있다. 그녀가 오바마·바이든 행정부와 깊은 인연을 맺어온 대표적 민주당 인사라는 점이다.

또 앞서 언급한 트럼프 대통령의 정치적 위기와 직결된 사건들에서도 모나코가 법무부와 백악관 요직에서 일정한 역할을 했던 점이 반발을 키운 배경이다.

이와 함께 정치적으로는 지지층 결집 효과도 노린 것으로 보인다 트럼프 대통령은 빅테크 기업이 민주당과 결탁했다고 주장해왔으며 이번 사안을 통해 민간 대기업과 민주당 정권의 유착을 부각시키고 정치적 메시지를 강화하려는 계산이 깔려 있다는 분석이다.

이번이 트럼프 대통령이 기술 기업 경영진을 겨냥한 첫 사례는 아니다. 그는 취임 후 인텔의 립부 탄 사장에게도 이해 충돌이 있다며 "즉각 사임해야 한다"고 요구했다.

관련기사

그러나 인텔이 바이든 행정부 시절 이미 배정된 정부 자금을 받는 조건으로 미국 정부에 지분 10%를 넘기자 트럼프 대통령은 립부 탄을 "매우 존경받는 최고경영자"라고 칭하며 태도를 바꿨다.

관련 업계에선 이번 발언이 단순한 인사 문제라기보다는 향후 협상이나 정책적 요구를 관철하기 위한 사전 포석이라는 분석이다. 이에 대해 마이크로소프트 측은 아직 공식 입장을 내놓지 않고 있다.