소유에서 경험으로...확 바뀐 '럭셔리카' 시장

’지구마불 모빌리티 여행’은 전 세계 주요 국가와 지역의 자동차 및 모빌리티 시장을 탐구하며, 각 시장의 특징과 트렌드를 심층적으로 분석하는 연재 칼럼 시리즈입니다. 급변하는 글로벌 모빌리티 산업의 현장을 따라가며, 글로벌 시장에서의 잠재력과 기회를 조명하고, 국내외 기업들이 주목해야 할 전략적 인사이트를 제공합니다.

럭셔리라는 단어는 오랫동안 ‘희소한 소재, 장인의 손길, 브랜드의 역사’를 상징했습니다. 그러나 오늘날의 럭셔리카 시장을 들여다보면 그 정의가 달라지고 있음을 알 수 있습니다. 소비자는 이제 단순히 고급 소재를 소유하는 데 만족하지 않고 차량을 통해 어떠한 경험을 하느냐에 가치를 두고 있습니다.

글로벌 시장 규모는 이런 변화를 뒷받침합니다. 2024년 럭셔리카 시장은 약 6천억 달러에서 1조 달러로 추산되며, 2030년대 초반까지 두 배 가까이 커질 것으로 전망됩니다. 이는 단순히 부유층이 늘어난 결과라기보다는, 소비의 방식이 다변화되고 새로운 수요가 계속 만들어지고 있기 때문이라 할 수 있습니다.

럭셔리 브랜드의 경험 혁신

1. 롤스로이스: 개인화의 극치. 자동차를 ‘움직이는 예술품’으로

Rolls-Royce Arcadia Droptail

롤스로이스의 비스포크 프로그램은 오늘날 럭셔리카에 대한 소비자의 요구를 가장 잘 보여주는 사례라 할 수 있습니다. 이 프로그램의 주요 고객은 중동과 북미의 초고자산가층으로, 그들이 원하는 것은 단순한 옵션 추가가 아닙니다. 세상에 단 한 대뿐인 자동차를 통해 자신의 가치관과 개성을 물리적으로 구현하고, 세계 정상급 장인과 협업하는 창작의 경험 자체를 소유하려는 욕구가 배경에 자리합니다.

특히 이 프로그램은 단순한 옵션 조합을 넘어 고객의 취향과 서사를 그대로 담아내는 예술적 창작 과정에 가깝습니다. 이를 가장 잘 보여주는 사례가 바로 '팬텀 더 식스 엘리먼츠'입니다. 현대미술가 사샤 자프리와의 협업으로 탄생한 이 한정판 시리즈는 단 6대만 제작됐으며, 각 차량의 대시보드에는 작가가 직접 그린 원화가 장착됐습니다. 이에 더해 NFT 발행과 자선 기부까지 연계함으로써, 자동차가 사회적 의미까지 품을 수 있음을 보여줬습니다.

Rolls-Royce PHANTOM ORIBE

Rolls-Royce-dawn-cabriolet-in-bespoke-blue

일본의 기업가 마에자와 유사쿠를 위해 제작된 ‘팬텀 오리베’ 역시 주목받은 시리즈로, 일본 도자기에서 영감을 받은 투톤 외관에 에르메스 가죽과 캔버스로 꾸민 실내를 적용해 한 대의 차를 완벽한 아트카로 승화시켰습니다. 또 레이싱 문화를 사랑하는 고객을 위해 제작된 ‘컬리넌 파익스피크 블루’는 모터스포츠의 색채와 디테일을 차량 전반에 녹였고, ‘아르카디아 드롭테일’은 고객과 1:1 협업으로 세상에 단 하나만 존재하는 코치빌드 오픈카로 완성됐습니다.

이처럼 롤스로이스는 단순한 이동 수단을 넘어, 소유자가 자신의 가치관과 라이프스타일을 차에 새겨 넣는 특별한 경험을 제공하고 있습니다. 실제로 전체 고객의 약 90%가 비스포크 맞춤화를 선택하고 있다는 사실은 럭셔리 시장에서 ‘개인화와 서사’가 얼마나 강력한 가치로 자리잡고 있는지를 나타냅니다.

2. 벤틀리: 다수가 아닌 소수의 가치

Bentley Mulliner Bacalar

벤틀리 역시 ‘개인화’에 초점을 맞추고 있습니다. ‘얼마나 많이 파느냐’가 아니라, ‘한 대에서 얼마나 깊은 가치를 만들어내느냐’에 초점을 맞추고 있습니다. 2024년 글로벌 인도량은 약 1만600대로 전년 대비 20% 이상 줄었지만, 회사는 이를 위기로 받아들이지 않았습니다. 오히려 개인화 주문과 코치빌드 부문을 강화하면서 차량당 매출을 높였고, 고객의 70% 이상이 뮬리너 맞춤 사양을 선택하며 새로운 성장의 방식을 입증했습니다.

대표적인 모델은 뮬리너 코치빌드에서 탄생한 바칼라르와 바투르입니다. 바칼라르는 단 12대만 제작된 스피드스터로, 약 190만 달러에 달하는 가격에도 발표와 동시에 전량이 판매됐습니다. 이어 공개된 바투르는 18대 한정 생산으로, 실제 거래가는 옵션에 따라 300만 유로 안팎까지 치솟으며 초개인화가 어떻게 가격을 끌어올리는지 보여줬습니다.

Bentley Batur

이런 모델들은 단순히 희귀하기 때문에 비싼 것이 아닙니다. 그 결과물이 오롯이 자신의 취향과 이야기를 담고 있다는 점이 진정한 가치로 작용합니다. 바투르나 바칼라르를 주문한 고객에게 그 차량은 이동 수단을 넘어 삶의 성취와 미적 감각을 집약한 하나의 상징물이 되는 것입니다.

재무적 성과 역시 이를 뒷받침합니다. 2024년 벤틀리는 매출 26억 유로, 영업이익 3억 7천만 유로를 기록했으며, 상반기 영업이익률은 18.8%에 달했습니다. 판매량이 줄어든 해에도 수익성을 지킬 수 있었던 배경은 바로 ‘볼륨이 아닌 가치’라는 전략적 선택 덕분이었습니다.

결국 벤틀리가 보여주는 사례는 럭셔리 시장의 본질적 변화를 반영합니다. 불확실한 경기 상황에서도 초개인화와 맞춤형 경험은 고객 충성도를 높이고, 브랜드가 흔들리지 않는 수익 구조를 구축할 수 있는 해법이 됩니다. 이는 럭셔리카 시장에서 앞으로의 경쟁이 단순한 성능이나 판매량이 아니라, 얼마나 설득력 있게 ‘개인의 이야기’를 담아낼 수 있는가로 옮겨가고 있음을 잘 보여줍니다.

3. 메르세데스-벤츠: 디지털로 확장되는 맞춤 경험

벤츠 2025년형 EQS

롤스로이스와 벤틀리가 장인정신으로 개인의 이야기를 담아낸다면, 메르세데스-벤츠는 기술을 통해 경험을 새롭게 정의하고 있습니다. 벤츠가 추구하는 럭셔리는 더 이상 고급 소재와 정교한 마감에 머물지 않습니다. 고객이 차와 어떤 방식으로 상호작용하며, 시간이 지날수록 그 경험이 어떻게 확장되는가에 초점을 맞추고 있습니다.

지난해 CES에서 공개된 MBUX 가상 어시스턴트는 이런 변화를 잘 보여줍니다. 단순히 명령어를 인식하는 수준을 넘어, 생성형 AI와 3D 그래픽을 결합해 운전자의 감정을 읽고 상황을 예측합니다. 차량이 운전자의 취향과 생활 패턴을 학습해 먼저 제안하고 반응하는 방식은, 기계와 사람 사이의 거리를 한층 좁히며 ‘개인화된 동반자’로서의 가능성을 보여줍니다.

EQS with unique MBUX Hyperscreen

2025년형 EQS 세단은 이 방향성을 집약한 모델이라 할 수 있습니다. 118kWh 배터리로 늘어난 주행거리와 55인치에 이르는 하이퍼스크린은 눈에 보이는 성과지만, 진정한 차별성은 다른 곳에 있습니다. 차량은 구매 순간 완성되는 것이 아니라, OTA 업데이트를 통해 돌비 애트모스 음향이나 유튜브 웹앱 같은 새로운 기능을 지속적으로 추가하며 끊임없이 진화합니다. 지문 인식으로 개인 프로필을 불러와 좌석과 온도, 미디어 설정을 자동으로 조정하는 세심한 설계 역시 ‘나만의 차’라는 감각을 강화합니다.

이처럼 벤츠가 제시하는 럭셔리는 정적인 완성품이 아니라, 시간이 지남에 따라 기능과 경험이 확장되는 플랫폼이라 할 수 있습니다. 이는 고객에게 단순히 최신 사양을 소유했다는 만족감을 넘어, 차가 매일 새롭게 다가오는 지속적 경험을 제공합니다. 그리고 바로 이 점에서 벤츠는 디지털 혁신을 통해 럭셔리의 본질을 다시 쓰고 있습니다.

럭셔리카 시장의 재편과 새로운 기회

Rolls-Royce-Phantom-The-Six-Elements-in-Red

앞선 사례와 같이 럭셔리카 시장은 이제 판매 대수가 아니라 한 대의 자동차가 제공하는 경험의 깊이와 스토리, 그리고 그 안에 담긴 가치로 평가받고 있습니다. 앞으로의 승부는 '얼마나 잘 만든 차인가'가 아니라 '얼마나 정교하게 고객의 취향을 설계했는가'에 달려 있다고 할 수 있습니다.

이런 흐름은 제조사뿐 아니라 플랫폼 기업에도 새로운 기회를 열어주고 있습니다. 럭셔리 시장의 핵심 키워드가 ‘맞춤형’과 ‘개인화’로 수렴하는 지금, 차봇 모빌리티와 같은 통합 플랫폼 사업자는 제조사가 미처 채워주지 못하는 연결과 관리의 영역에서 새로운 가치를 만들어낼 수 있습니다.

차봇모빌리티는 차량 판매부터 금융·보험, 정비·관리까지 아우르는 통합 플랫폼으로, 고객 데이터 기반 맞춤형 서비스 제공에 강점을 지닙니다. 단순한 견적 비교를 넘어 주행 습관이나 금융 조건, 보험 선호 등을 반영한 최적의 패키지를 제안하고, 구독·멤버십 서비스로 다양한 고급차와 연계된 라이프스타일 혜택을 경험할 수 있도록 합니다. 즉, 제조사가 차의 성능과 희소성을 책임진다면, 차봇모빌리티는 구매부터 관리, 재판매까지 이어지는 전체 여정을 지원하며 프리미엄 오토 컨시어지 역할을 수행하는 플랫폼입니다.

럭셔리카 시장은 더 이상 자동차 제조사만의 무대가 아닙니다. 앞으로의 경쟁은 단순히 좋은 차를 만드는 것에서 끝나지 않습니다. 얼마나 세밀하게 고객의 경험을 관리하고, 정교하게 고객의 스토리와 취향을 설계하느냐가 성패를 가를 것입니다. 럭셔리가 더 이상 소유의 개념이 아닌, 개인화된 경험과 플랫폼을 통해 완성되는 시대. 그 전환기를 주도하는 기업만이 새로운 럭셔리의 가치를 만들어갈 수 있을 것입니다.

