중국, 상하이에 디지털 위안화 국제운영센터 출범

중국 인민은행(PBOC)이 상하이에 디지털 위안화 국제운영센터를 공식 출범했다고 미국 가상자산 매체 코인텔레그래프가 26일(현지시간) 보도했다.

상하이는 중국 금융 허브로 이번 출범은 디지털 위안화 국제화를 본격적으로 추진하기 위한 중요한 이정표로 평가된다.

이번 조치는 판궁성 인민은행장이 지난 6월 발표한 8대 신규 조치 중 하나다.

중국 국기(제공=이미지투데이)

당시 판궁성 인민은행장은 “국제운영센터는 디지털 화폐 국제화와 금융시장 서비스 발전을 촉진하고 디지털 금융 혁신을 지원하기 위한 것이다”라고 설명했다.

국제운영센터는 출범과 동시에 ▲국경 간 디지털 결제 플랫폼 ▲블록체인 서비스 플랫폼 ▲디지털자산 플랫폼 등 세 가지 플랫폼을 공개했다. 이를 통해 국제 거래 효율성을 높이고 금융 인프라 혁신을 가속화한다는 계획이다.